Recuperarea energiei la frânare influențează uzura anvelopelor unei mașini electrice?

Scris de Catalina Anghel Publicat: 13 oct. 2026, 13:11

Mașinile electrice au schimbat inclusiv modul în care încetinim. Dacă la un automobil convențional apăsarea pedalei de frână înseamnă în principal transformarea energiei de mișcare în căldură prin intermediul discurilor și plăcuțelor, o mașină electrică poate recupera o parte din această energie și o poate trimite înapoi către baterie. Frânarea regenerativă reduce astfel utilizarea frânelor convenționale, dar nu elimină forțele care trebuie transmise între automobil și asfalt. Iar aici intră în scenă anvelopele.

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