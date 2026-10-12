Concurs directori școli 2026: peste 7.000 de candidați, validați pentru proba de marți

Peste 7.000 de candidați au fost validați pentru concursul de ocupare a funcțiilor de director și director adjunct în școlile de stat. Prima etapă, evaluarea competențelor, este programată marți și se va desfășura în format digital, în 42 de centre din țară. Rezultatele vor fi comunicate în aceeași zi.
Ministerul Educației și Cercetării a anunțat validarea a 7.035 de dosare de înscriere. Candidații au exprimat 8.491 de opțiuni pentru funcțiile disponibile, ceea ce reprezintă un raport de 109% între opțiunile validate și posturile vacante.
Evaluarea va avea loc pe platforma dedicată concursului. Pentru candidații din București au fost organizate două centre.
Concurs directori școli 2026: cum se desfășoară testul de competențe
Candidații vor susține un test standardizat care urmărește evaluarea capacităților și aptitudinilor personale. Proba va dura cel mult 60 de minute și va cuprinde 20 de întrebări, repartizate astfel:
7 întrebări de raționament verbal, pentru verificarea capacității de a înțelege și utiliza corect limbajul;
7 întrebări de raționament numeric, care evaluează interpretarea informațiilor numerice și rezolvarea problemelor matematice;
6 întrebări de raționament logic, pentru evaluarea înțelegerii ideilor prin logică și rațiune.
Fiecare întrebare va avea patru variante de răspuns, dintre care doar una va fi corectă. Pentru fiecare răspuns corect se acordă 0,5 puncte. Subiectele sunt elaborate de Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare.
Pentru a trece de evaluarea competențelor, candidații trebuie să obțină cel puțin nota 6. Etapa este eliminatorie, dar nota obținută nu intră în calculul mediei finale a concursului.
Rezultatele vor fi anunțate în ziua susținerii testului. Candidații care doresc să conteste rezultatul au la dispoziție 24 de ore de la comunicarea acestuia.
Județele cu cele mai multe opțiuni raportate la posturile vacante
Datele publicate de Ministerul Educației și Cercetării indică diferențe semnificative între județe. La nivel național, raportul dintre opțiunile validate și funcțiile vacante este de 109%, însă în unele județe acesta depășește 150%.
Cele mai mari valori din tabelul ministerului sunt:
Mehedinți: 174%;
Dolj: 165%;
Gorj: 152%;
Vâlcea: 149%;
Buzău: 147%.
În București, raportul este de 136%. Cele mai mici procente sunt înregistrate în Harghita, cu 39%, Covasna, cu 42%, și Tulcea, cu 49%.
Procentele reflectă raportul dintre opțiunile exprimate și posturile disponibile, nu numărul de candidați pentru fiecare funcție.
În cazul județului Buzău, ministerul precizează că organizarea concursului a fost suspendată. Măsura a fost luată în urma punerii în aplicare a unei sentințe civile pronunțate de Tribunalul Buzău la 8 octombrie 2026.
Calendarul concursului: proba scrisă, interviurile și rezultatele finale
După evaluarea competențelor, următoarea etapă este proba scrisă, programată pentru 20 octombrie 2026.
În perioada 21 octombrie–4 noiembrie, comisiile de interviu vor realiza evaluarea administrativă a proiectelor planurilor manageriale și a proiectelor planurilor de acțiune.
Calendarul etapelor următoare este:
20 octombrie 2026: proba scrisă;
21 octombrie–4 noiembrie 2026: evaluarea administrativă a proiectelor;
12–27 noiembrie 2026: proba de interviu;
9 decembrie 2026: afișarea rezultatelor finale.