Concurs directori școli 2026: peste 7.000 de candidați, validați pentru proba de marți

Scris de Darius Stănescu Publicat: 12 oct. 2026, 19:00

Peste 7.000 de candidați au fost validați pentru concursul de ocupare a funcțiilor de director și director adjunct în școlile de stat. Prima etapă, evaluarea competențelor, este programată marți și se va desfășura în format digital, în 42 de centre din țară. Rezultatele vor fi comunicate în aceeași zi.

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