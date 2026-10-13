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Social· 1 min citire
Tamara Buciuceanu-Botez, comemorată la șapte ani de la moarte. Parastas la Biserica Sfântul Gheorghe-Nou
Tamara Buciuceanu-Botez
Publicat13 oct. 2026, 13:29
SursăRealitatea PLUS, Realitatea.net
Actrița Tamara Buciuceanu-Botez a fost comemorată marți, 13 octombrie 2026, la Biserica Sfântul Gheorghe-Nou din București, unde a avut loc parastasul de șapte ani. La slujbă au participat actorul Mihai Constantin, nepotul actriței, și membri ai familiei.
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