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Tamara Buciuceanu-Botez, comemorată la șapte ani de la moarte. Parastas la Biserica Sfântul Gheorghe-Nou

Tamara Buciuceanu-Botez

Tamara Buciuceanu-Botez

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Scris deRealitatea.NET
Publicat13 oct. 2026, 13:29
SursăRealitatea PLUS, Realitatea.net

Actrița Tamara Buciuceanu-Botez a fost comemorată marți, 13 octombrie 2026, la Biserica Sfântul Gheorghe-Nou din București, unde a avut loc parastasul de șapte ani. La slujbă au participat actorul Mihai Constantin, nepotul actriței, și membri ai familiei.

Parastas pentru Tamara Buciuceanu-Botez, la biserica de la „Kilometrul Zero”

Slujba de pomenire a fost oficiată în biserica de la „Kilometrul Zero” al Capitalei, același lăcaș de cult în care, în urmă cu șapte ani, a avut loc slujba de înmormântare a actriței.

Familia s-a reunit pentru a-i cinsti memoria și pentru a aduce un omagiu vieții și moștenirii sale artistice.

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Mihai Constantin, prezent la slujba de pomenire a mătușii sale

Actorul Mihai Constantin a participat la parastas alături de familie. În cadrul comemorării au fost evocate talentul Tamarei Buciuceanu-Botez, credința sa și contribuția la cultura română.

Momentul de reculegere a adus în prim-plan moștenirea artistică lăsată de actriță și locul pe care aceasta îl păstrează în memoria publicului.

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