Opt ani de îngrijire personalizată pentru fiecare pacient

Dincolo de diagnostic, fiecare pacient este un om cu nevoi, preocupări și așteptări proprii, iar îngrijirea medicală trebuie să țină cont de toate aceste aspecte, nu doar de tratarea bolii. Și asta mai ales în cazul unui cancer, când este important ca pacientul să beneficieze de sprijinul unei echipe medicale, care să-i fie alături și să-l îndrume cu empatie și profesionalism, pe tot parcursul terapeutic.
De opt ani, Centrul Oncologic SANADOR asigură acces la servicii medicale integrate, de la diagnostic avansat și tratament pentru cancer, până la monitorizarea pe termen lung. În centrul acestei abordări se află întotdeauna pacientul, care beneficiază de un plan de îngrijire personalizat, adaptat afecțiunii sale, stării generale de sănătate și nevoilor individuale.
Fiecare caz de cancer are particularitățile sale. De aceea, pentru diagnostice identice, tratamentul recomandat poate fi diferit, în funcție de stadiul bolii, caracteristicile tumorii și alte particularități medicale. De aceea, alegerea celei mai adaptate soluții începe cu o evaluare atentă.
Un rol important îl are colaborarea dintre medicii de diferite specialități. Cazurile oncologice complexe sunt discutate în cadrul comisiei oncologice multidisciplinare, numită Tumor Board. Astfel, diferiți specialiști analizează împreună rezultatele investigațiilor și opțiunile terapeutice, pentru a stabili un plan de tratament personalizat.
La Centrul Oncologic SANADOR, pacienții beneficiază de investigații imagistice avansate, inclusiv de medicină nucleară, precum examenul PET-CT PSMA, disponibil aici în premieră pentru România. În funcție de recomandarea stabilită pentru fiecare caz în parte, la SANADOR evaluarea poate fi completată prin examinări anatomopatologice și imunohistochimice, precum și prin teste genetice și moleculare relevante pentru diagnosticul sau alegerea tratamentului.
Pe baza rezultatelor, medicii stabilesc planul de tratament adaptat fiecărui caz, care poate include una sau mai multe metode terapeutice. Conform recomandării medicale, pacienții au acces la tratament oncologic sistemic, la radioterapie internă sau externă și la terapie izotopică. Aceste metode pot fi utilizate separat sau combinate, într-o abordare numită tratament multimodal, pentru a răspunde cât mai bine particularităților bolii. Unele dintre aceste investigații avansate și tratamente moderne pot fi accesate gratuit, prin Programul Național de Oncologie.
Centrul Oncologic SANADOR este integrat Spitalului Clinic SANADOR, astfel încât serviciile de oncologie medicală, radioterapie și medicină nucleară pot fi completate cu proceduri de chirurgie oncologică, atunci când există indicație. În plus, Spitalul Clinic SANADOR este singurul spital privat din România care dispune de un Compartiment de Primiri Urgențe cu 26 de linii de gardă, inclusiv linie de gardă de oncologie medicală, pentru urgențele oncologice. Serviciile de urgență se prestează contra cost.
Îngrijirea pacientului oncologic nu se încheie însă cu finalizarea administrării tratamentului. Monitorizarea periodică, evaluarea răspunsului la terapie și urmărirea eventualelor efecte adverse sunt importante pentru adaptarea îngrijirii pe termen lung. La fel de mult contează comunicarea deschisă dintre medic și pacient, explicarea opțiunilor terapeutice disponibile și implicarea pacientului în deciziile referitoare la sănătatea sa.
La aniversarea a opt ani de activitate, Centrul Oncologic SANADOR își reafirmă angajamentul de a oferi îngrijire oncologică modernă, bazată pe experiența echipelor medicale, tehnologii avansate și tratamente personalizate.