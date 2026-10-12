Opt ani de îngrijire personalizată pentru fiecare pacient

Publicat 12 oct. 2026, 10:49 Actualizat 13 oct. 2026, 10:49

Dincolo de diagnostic, fiecare pacient este un om cu nevoi, preocupări și așteptări proprii, iar îngrijirea medicală trebuie să țină cont de toate aceste aspecte, nu doar de tratarea bolii. Și asta mai ales în cazul unui cancer, când este important ca pacientul să beneficieze de sprijinul unei echipe medicale, care să-i fie alături și să-l îndrume cu empatie și profesionalism, pe tot parcursul terapeutic.

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