Senatul a votat noi reguli pentru trotinetele electrice. Cine ar fi obligat să facă un curs de legislație

Persoanele care circulă cu trotinete electrice pe drumurile publice ar putea fi obligate să promoveze un curs de legislație rutieră, potrivit unui proiect de lege adoptat luni de Senat. Deținătorii unui permis de conducere valabil ar fi exceptați de la această cerință. Obligația nu se aplică deocamdată: Camera Deputaților urmează să ia decizia finală asupra proiectului.
Propunerea modifică regulile din Ordonanța de Urgență nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice și introduce pregătirea teoretică drept condiție pentru utilizarea trotinetelor electrice în trafic.
Cine ar trebui să urmeze cursul de legislație rutieră
Potrivit proiectului, conducerea unei trotinete electrice pe drumurile publice ar fi permisă persoanelor care au împlinit 14 ani și au promovat un curs teoretic. Instruirea ar urma să acopere regulile de circulație și conduita preventivă aplicabile bicicletelor și trotinetelor electrice.
Pentru cei care nu au împlinit 18 ani, înscrierea la curs ar necesita acordul părintelui sau al reprezentantului legal.
O excepție este prevăzută pentru persoanele care dețin un permis de conducere valabil pentru cel puțin una dintre categoriile prevăzute de lege. Acestea nu ar mai avea obligația de a urma cursul.
Rezultatul instruirii ar fi înregistrat în Registrul național al cursanților, administrat de Autoritatea Rutieră Română. Verificarea promovării cursului s-ar putea face prin consultarea acestei evidențe electronice.
Detaliile privind organizarea pregătirii ar urma să fie stabilite printr-un ordin al ministrului Transporturilor și Infrastructurii. Proiectul prevede un termen de 90 de zile de la publicarea legii în Monitorul Oficial pentru aprobarea normelor metodologice.
Aceste norme ar trebui să precizeze:
programa cursului, durata minimă și modul de desfășurare;
procedura de evaluare și condițiile necesare pentru promovare;
cerințele pe care trebuie să le îndeplinească unitățile autorizate pentru pregătirea conducătorilor de vehicule care vor organiza cursurile;
documentul prin care se dovedește promovarea;
procedura și termenul de înregistrare a rezultatelor în Registrul național al cursanților;
condițiile tehnice și procedurale pentru verificarea electronică a îndeplinirii obligației.
Ce sancțiune prevede proiectul pentru circulația fără curs
Persoanele care ar conduce o trotinetă electrică pe drumurile publice fără să îndeplinească cerința privind pregătirea teoretică, în situațiile în care aceasta li se aplică, ar putea primi o amendă din clasa a II-a de sancțiuni.
Proiectul stabilește că noile dispoziții ar intra în vigoare la 180 de zile de la publicarea legii în Monitorul Oficial.
Camera Deputaților va decide asupra noilor reguli
Adoptarea în Senat reprezintă prima etapă parlamentară pentru această propunere. Camera Deputaților este forul decizional, astfel că votul senatorilor nu înseamnă că obligația de a promova cursul a intrat deja în vigoare.