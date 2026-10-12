Senatul a votat noi reguli pentru trotinetele electrice. Cine ar fi obligat să facă un curs de legislație

Scris de Darius Stănescu Publicat: 12 oct. 2026, 22:06

Persoanele care circulă cu trotinete electrice pe drumurile publice ar putea fi obligate să promoveze un curs de legislație rutieră, potrivit unui proiect de lege adoptat luni de Senat. Deținătorii unui permis de conducere valabil ar fi exceptați de la această cerință. Obligația nu se aplică deocamdată: Camera Deputaților urmează să ia decizia finală asupra proiectului.

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