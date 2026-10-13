Accident în Pasajul Unirii: doi șoferi au ajuns la spital. Trafic restricționat pe sensul spre Mărășești

Doi șoferi au fost transportați la spital după un accident produs marți dimineață în Pasajul Unirii din București. Vehiculele pe care le conduceau s-au ciocnit în timp ce circulau dinspre strada Colței către bulevardul Mărășești, potrivit Brigăzii Rutiere.
Polițiștii au fost sesizați prin apel la 112 în jurul orei 05:47. Din primele informații comunicate de autorități, cele două autovehicule se deplasau în aceeași direcție. Cauzele coliziunii urmează să fie stabilite în urma cercetărilor.
Cei doi șoferi au fost transportați la spital
În urma impactului, ambii conducători auto au fost răniți și transportați la spital. Informarea Brigăzii Rutiere nu precizează gravitatea leziunilor.
Polițiștii i-au testat pe cei doi șoferi cu aparatul alcooltest, rezultatele fiind zero în ambele cazuri.
Circulația a fost restricționată pe ambele benzi
Pe durata cercetărilor la fața locului, traficul a fost restricționat pe ambele benzi ale sensului de mers dinspre strada Colței către bulevardul Mărășești.
Brigada Rutieră continuă verificările pentru a stabili împrejurările în care s-a produs accidentul. Informarea transmisă nu precizează momentul reluării circulației fără restricții.