Accident în Pasajul Unirii: doi șoferi au ajuns la spital. Trafic restricționat pe sensul spre Mărășești

Scris de Darius Stănescu Publicat: 13 oct. 2026, 08:38

Doi șoferi au fost transportați la spital după un accident produs marți dimineață în Pasajul Unirii din București. Vehiculele pe care le conduceau s-au ciocnit în timp ce circulau dinspre strada Colței către bulevardul Mărășești, potrivit Brigăzii Rutiere.

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