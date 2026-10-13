Ambreiajul dă semne înainte să cedeze: ce trebuie să observe șoferii

Scris de Catalina Anghel Publicat: 13 oct. 2026, 14:22

Puține defecte ale mașinii apar complet pe neașteptate, iar ambreiajul nu face excepție. De cele mai multe ori, șoferul simte schimbarea cu luni înainte, doar că o pune pe seama oboselii, a vremii sau a unui drum mai greu. Ambreiajul se uzează la fiecare plecare de pe loc, așa că în traficul din marile orașe, unde pornești și oprești de zeci de ori pe zi, se uzează mult mai repede decât pe drum lung. Vestea bună este că semnele sunt destul de clare, dacă știi la ce să fii atent. Dacă le observi la timp, schimbul ambreiajului devine o lucrare programată, nu o reparație făcută după ce mașina a rămas pe marginea drumului.

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