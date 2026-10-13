Ambreiajul dă semne înainte să cedeze: ce trebuie să observe șoferii

Puține defecte ale mașinii apar complet pe neașteptate, iar ambreiajul nu face excepție. De cele mai multe ori, șoferul simte schimbarea cu luni înainte, doar că o pune pe seama oboselii, a vremii sau a unui drum mai greu. Ambreiajul se uzează la fiecare plecare de pe loc, așa că în traficul din marile orașe, unde pornești și oprești de zeci de ori pe zi, se uzează mult mai repede decât pe drum lung.
Vestea bună este că semnele sunt destul de clare, dacă știi la ce să fii atent. Dacă le observi la timp, schimbul ambreiajului devine o lucrare programată, nu o reparație făcută după ce mașina a rămas pe marginea drumului.
Motorul se turează, dar mașina nu accelerează
Este semnul cel mai cunoscut. Apeși accelerația, turația crește, dar viteza nu crește în același ritm. Mecanicii spun că ambreiajul „patinează”: discul s-a uzat și nu mai transmite toată forța motorului spre roți. La început, patinarea apare doar când motorul este solicitat mult, de exemplu la accelerări puternice, la urcarea unei pante sau cu mașina încărcată. Pe măsură ce uzura avansează, apare și la accelerări obișnuite.
Un test simplu se poate face pe un drum liber: în treapta a patra, la turație mică, apeși ferm accelerația. Dacă turația crește brusc, iar viteza crește mult mai încet, ambreiajul patinează și trebuie schimbat.
Pedala de ambreiaj își schimbă comportamentul
La un ambreiaj în stare bună, mașina începe să tragă cam pe la jumătatea cursei pedalei. Când ambreiajul cuplează tot mai sus, aproape de capătul cursei, discul este uzat și trebuie schimbat în curând. O pedală care necesită tot mai multă forță la apăsare indică de obicei o placă de presiune sau un rulment de presiune uzat. Dacă pedala devine moale sau rămâne jos, problema este la sistemul hidraulic, iar mașina nu mai trebuie condusă până la verificare.
Mirosul de ars și zgomotele
Mirosul de ferodou ars după urcarea unei pante sau după o manevră de parcare mai grea înseamnă că ambreiajul s-a încins. Dacă apare des, uzura este avansată. Zgomotele spun și ele multe: un fâșâit care apare când apeși pedala și dispare când o eliberezi vine, de regulă, de la rulmentul de presiune. Bătăile metalice la pornirea sau la oprirea motorului țin mai degrabă de volantă, piesa pe care lucrează ambreiajul.
Volanta cu masă dublă: se schimbă împreună cu ambreiajul
Multe mașini diesel și o parte din cele pe benzină au volantă cu masă dublă, care amortizează vibrațiile motorului. Ca să ajungi la ea, trebuie demontată cutia de viteze, exact ca la schimbul ambreiajului. Volanta se uzează și ea, în același timp cu ambreiajul.
De aceea, la mașinile cu volantă cu masă dublă este recomandat ca volanta să fie schimbată odată cu kitul de ambreiaj. Dacă rămâne volanta veche și se defectează peste câteva luni, cutia de viteze trebuie demontată din nou, iar manopera se plătește de două ori. Dacă totuși alegi să păstrezi volanta, cere măcar verificarea ei cât timp cutia de viteze este demontată.
Ce se schimbă, de fapt
Ambreiajul nu se repară piesă cu piesă. Discul, placa de presiune și rulmentul lucrează împreună și se uzează împreună, așa că se înlocuiesc ca set. Când alegi un kit de ambreiaj complet, contează să fie potrivit exact pentru marca, modelul și motorizarea mașinii, pentru că la același model pot exista mai multe variante, în funcție de an și de cutia de viteze. Unele kituri includ și volanta, altele doar cele trei piese de bază.
Mulți șoferi aleg să cumpere singuri piesele și să meargă cu ele la schimb. Plătesc doar manopera și știu exact ce s-a montat. Pentru cine vrea să înțeleagă înainte de cumpărare ce conține fiecare variantă și când se schimbă, un ghid despre kitul de ambreiaj explică pe larg diferențele dintre kitul cu trei piese și cel cu patru piese.
Cât mai poți merge cu ambreiajul uzat
Un ambreiaj care a început să patineze doar la accelerări puternice mai poate merge, de obicei, câteva mii de kilometri. Acest timp nu e pentru amânare, ci pentru a comanda piesele și a programa lucrarea. Cu cât amâni mai mult, cu atât discul se încinge mai des și poate deteriora placa de presiune și volanta, iar o reparație obișnuită ajunge mult mai scumpă.
Concluzia e simplă: ambreiajul anunță din timp că trebuie schimbat. O pedală care cuplează tot mai sus, mirosul de ars după urcarea unei pante sau un motor care se turează fără ca mașina să accelereze sunt semne care trebuie luate în serios, înainte ca mașina să rămână pe loc.