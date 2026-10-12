Pasajul DN3 peste Autostrada A0 Nord, deschis circulației. Secretar de stat de la Transporturi: "De la Constanța și Craiova până la Bacău, doar pe autostradă" VIDEO

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 12 oct. 2026, 14:45

Pasajul DN3 peste Autostrada Bucureștiului A0 Nord a fost deschis circulației, a anunțat luni dimineață secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Irinel Ionel Scrioșteanu, într-o postare pe Facebook. Măsura permite continuarea lucrărilor la corpul principal al autostrăzii în zona intersecției dintre cele două drumuri. Potrivit oficialului, loturile 3 și 4 ale A0 Nord ar urma să fie deschise circulației săptămâna viitoare, în jurul datei de 20 octombrie.

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