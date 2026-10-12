Pasajul DN3 peste Autostrada A0 Nord, deschis circulației. Secretar de stat de la Transporturi: "De la Constanța și Craiova până la Bacău, doar pe autostradă" VIDEO

Pasajul DN3 peste Autostrada Bucureștiului A0 Nord a fost deschis circulației, a anunțat luni dimineață secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Irinel Ionel Scrioșteanu, într-o postare pe Facebook. Măsura permite continuarea lucrărilor la corpul principal al autostrăzii în zona intersecției dintre cele două drumuri. Potrivit oficialului, loturile 3 și 4 ale A0 Nord ar urma să fie deschise circulației săptămâna viitoare, în jurul datei de 20 octombrie.
Pasajul DN3 peste A0 Nord, deschis pe două benzi
Potrivit lui Irinel Ionel Scrioșteanu, circulația pe pasajul DN3 se desfășoară momentan pe două benzi, urmând ca în următoarele zile să fie finalizate lucrările la rosturile de dilatare și la parapetul de siguranță pentru celelalte două benzi.
„Am dat în trafic pasajul DN3 peste A0 eliminând astfel «bariera» în finalizarea lucrărilor la corpul principal al A0 în zona intersecției dintre cele două drumuri”, a transmis secretarul de stat.
În fapt, deschiderea pasajului reprezintă un pas în pregătirea pentru punerea în circulație a lotului 3 al Autostrăzii Bucureștiului, în zona de nord.
Ce lucrări mai sunt de făcut pe lotul 3 al A0 Nord
Conform anunțului făcut de oficialul din Ministerul Transporturilor, pe restul șantierului sunt în curs de finalizare mai multe lucrări necesare pentru deschiderea circulației. Printre acestea se numără montarea ultimelor rosturi de dilatație la pasaje, instalarea parapetelor mediane și marginale, realizarea marcajelor și a semnalizării rutiere, precum și montarea panourilor fonoabsorbante.
De asemenea, constructorul lucrează la sistemul inteligent de transport (ITS) și la instalațiile de iluminat, care urmează să fie testate. Sunt în desfășurare și alte lucrări necesare pentru siguranța circulației.
De la Craiova și Constanța până la Bacău, doar pe autostradă, din 20 octombrie
Irinel Ionel Scrioșteanu a precizat că "mobilizarea constructorului s-a îmbunătățit", ceea ce ar permite deschiderea circulației pe loturile 3 și 4 ale Autostrăzii Bucureștiului săptămâna viitoare, în jurul datei de 20 octombrie.
„Se va putea, astfel, circula de la Constanța și Craiova până la Bacău doar pe autostradă”, a transmis secretarul de stat. Oficialul de la Transporturi a mai anunțat că stadiul fizic al lucrărilor pe întregul șantier a depășit 98,5%.