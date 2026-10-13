Pădurea la geam, școli de elită în vecinătate și orașul la câteva minute distanță. Totul într-un complex rezidențial pe strada Jandarmeriei, Băneasa

În contextul ritmului alert al vieții urbane, libertatea de a trăi într-un ritm tihnit a devenit un avantaj important. Viața într-o metropolă impune, îndeosebi, o dinamică ce poate duce rapid la oboseală și stres. În acest context, oamenii care urmăresc astăzi achiziția unui apartament în capitală sau împrejurimi sunt mult mai selectivi privind localizarea acestuia. Aflat la granița dintre energia orașului și liniștea pădurii Băneasa, un complex rezidențial pe strada Jandarmeriei demonstrează că o viață așezată nu mai este un lux intangibil, ci o realitate accesibilă.
Atunci când alegi unde să locuiești în București, adresa influențează mult mai mult decât timpul necesar pentru a ajunge la birou.
Contează ce ai în jurul casei, cât de ușor ajungi la școală, cumpărături sau servicii medicale, cât de aproape ești de principalele zone în care îți petreci ziua și, tot mai mult, cât de simplu poți ieși din mediul construit.
THE IVY este un proiect rezidențial dezvoltat de SPEEDWELL pe strada Jandarmeriei 9A, în Sectorul 1 al Bucureștiului. Amplasarea sa în zona Băneasa aduce împreună două caracteristici care rareori se întâlnesc la aceeași adresă: apropierea de Pădurea Băneasa și accesul la infrastructura, serviciile și zonele de business din nordul Capitalei.
Pentru cei care caută apartamente noi în Băneasa, acesta este unul dintre principalele argumente ale localizării.
Pădurea Băneasa nu este doar în apropiere. Este parte din vecinătate
Relația THE IVY cu natura începe chiar din amplasarea proiectului.
Pădurea Băneasa se află în imediata apropiere a ansamblului, astfel încât o plimbare sau o ieșire în aer liber nu presupune traversarea orașului sau planificarea unei excursii de weekend.
Această vecinătate a influențat și modul în care a fost dezvoltat proiectul. THE IVY ocupă un teren de peste 5 hectare, iar amprenta clădirilor reprezintă aproximativ 30% din suprafață. Restul lasă loc spațiilor dintre clădiri, vegetației, aleilor și zonelor comune.
Pentru locuitori, apropierea de natură nu este astfel doar o priveliște, ci parte din modul în care funcționează ansamblul.
Jandarmeriei: o adresă conectată la nordul Bucureștiului
Poziționarea în Băneasa înseamnă că THE IVY rămâne aproape de multe dintre destinațiile importante pentru viața de zi cu zi.
Băneasa Shopping City și zona comercială din nord sunt ușor accesibile, la fel ca serviciile medicale oferite de unități precum Enayati Medical City sau rețeaua Regina Maria.
Pentru familiile cu copii, în această parte a Bucureștiului se află și instituții de învățământ internațional, printre care Liceul Francez „Anna de Noailles”.
În același timp, principalele zone de birouri din nordul Capitalei sunt accesibile din Băneasa, iar Aeroportul Internațional Henri Coandă se află pe aceeași axă de deplasare către nord.
Nu înseamnă că traficul dispare sau că fiecare destinație este la câteva minute indiferent de momentul zilei. Înseamnă însă că multe dintre locurile importante pentru programul cotidian sunt concentrate în aceeași parte a orașului.
Conectivitatea zonei continuă să se dezvolte
Un alt element relevant pentru această parte a Bucureștiului este dezvoltarea Magistralei 6 de metrou, care va lega rețeaua existentă de Aeroportul Internațional Henri Coandă.
Viitoarea stație Tokyo face parte din secțiunea 1 Mai–Tokyo a acestei magistrale, aflată în construcție în zona Băneasa.
Pentru un cumpărător care privește o locuință ca pe o alegere pe termen lung, dezvoltarea infrastructurii de transport din zonă este un element care merită luat în calcul alături de conectivitatea rutieră existentă.
Apartamente noi în Băneasa, într-un proiect deja locuit
Localizarea este doar o parte din ecuație.
THE IVY are deja clădiri finalizate și locuite și o comunitate formată, iar dezvoltarea continuă cu o nouă etapă de apartamente.
Aceasta este o diferență importantă pentru cei care analizează apartamente noi de vânzare în Băneasa: amplasarea, spațiile verzi, distanțele dintre clădiri și zonele comune nu trebuie evaluate exclusiv din planuri.
Ele pot fi văzute.
Noua clădire include apartamente de 2, 3 și 4 camere, cu livrare planificată pentru 2027, continuând dezvoltarea unei comunități care funcționează deja.
O adresă în care locația lucrează pe mai multe direcții
Există proiecte rezidențiale alese pentru accesul rapid către oraș și proiecte alese pentru distanța față de el.
THE IVY ocupă o poziție diferită: pe de o parte, Pădurea Băneasa este în imediata apropiere. Pe de altă parte, zona comercială Băneasa, școlile, serviciile medicale, aeroportul și principalele zone de business din nord fac parte din același areal al orașului.
Tocmai această relație dintre Pădurea Băneasa, strada Jandarmeriei și nordul Bucureștiului definește cel mai bine localizarea THE IVY.
Pentru cei care caută apartamente noi în Băneasa, întrebarea nu este doar cât de bine arată locuința, ci și ce poate face adresa respectivă pentru viața de fiecare zi.
Iar THE IVY este un loc pe care îl poți vizita deja pentru a răspunde singur la această întrebare.