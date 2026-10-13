Pădurea la geam, școli de elită în vecinătate și orașul la câteva minute distanță. Totul într-un complex rezidențial pe strada Jandarmeriei, Băneasa

Scris de Catalina Anghel Publicat: 13 oct. 2026, 13:34

În contextul ritmului alert al vieții urbane, libertatea de a trăi într-un ritm tihnit a devenit un avantaj important. Viața într-o metropolă impune, îndeosebi, o dinamică ce poate duce rapid la oboseală și stres. În acest context, oamenii care urmăresc astăzi achiziția unui apartament în capitală sau împrejurimi sunt mult mai selectivi privind localizarea acestuia. Aflat la granița dintre energia orașului și liniștea pădurii Băneasa, un complex rezidențial pe strada Jandarmeriei demonstrează că o viață așezată nu mai este un lux intangibil, ci o realitate accesibilă.

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