AQUA Carpatica, partener oficial al Federației Peruane de Tenis și sponsor al echipei Peruului în Cupa Davis

Publicat 13 oct. 2026, 13:00 Actualizat 13 oct. 2026, 13:04

Apa minerală naturală românească AQUA Carpatica este, pentru al doilea an consecutiv, partener oficial al Federației Peruane de Tenis și sponsor al echipei naționale a Peruului în Cupa Davis, într-un an în care selecționata a învins Paraguayul cu 3-2, la Lima, și s-a calificat în runda Qualifiers din februarie 2027. Brandul este prezent și în restaurante de top din capitala peruană, printre care Mérito, locul 26 în The World’s 50 Best Restaurants 2025.

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