Cod galben de inundații pe râul Dâmbovița: posibile viituri și creșteri de nivel. Ce spun hidrologii

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis luni o atenționare Cod galben de inundații pentru râul Dâmbovița, în bazinul hidrografic din amonte de stația hidrometrică Rucăr, județul Argeș. Avertizarea este valabilă până la miezul nopții, iar hidrologii anunță posibile creșteri ale debitelor și nivelurilor apei, cu depășiri ale Cotelor de atenție.
Potrivit INHGA, în orele următoare se pot produce scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, precum și viituri rapide. De asemenea, sunt posibile creșteri ale debitelor și nivelurilor apei, care pot conduce la depășirea Cotelor de atenție pe râul Dâmbovița, în bazinul situat în amonte de stația hidrometrică Rucăr, pe raza județului Argeș. Atenționarea hidrologică vizează fenomene care se pot produce rapid, în funcție de evoluția condițiilor din bazinul hidrografic.
Potrivit informațiilor transmise de INHGA, atenționarea Cod galben a fost comunicată Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, Administrației Naționale „Apele Române”, Ministerului Afacerilor Interne, precum și instituțiilor și operatorilor implicați în gestionarea resurselor de apă.
Printre destinatari se numără Hidroelectrica S.A., Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea și Sistemul de Gospodărire a Apelor Argeș.
Vremea schimbă foaia! Cod galben de ploi puternice, frig și ninsori
Tot luni avenit și o avertizare din partea meteorologilor. Aceștia au emis un cod galben ce a intrat în vigoare la ora 10:00 și care este valabil până marți, la aceeași oră. Conform meteorologilor, de atenționare sunt vizate estul Olteniei, vestul, centrul și nordul Munteniei, precum și Carpații de Curbură. În aceste regiuni, ploile vor aduce cantități însemnate de apă, atât în intervale scurte de timp, cât și prin acumulare pe parcursul celor 24 de ore.
Potrivit meteorologilor, în zonele aflate sub cod galben se vor strânge între 20 și 30 de litri de apă pe metrul pătrat, iar izolat cantitățile pot ajunge la 40 de litri. Noua avertizare vine în continuarea episodului de vreme rea anunțat anterior de meteorologi, care aduce precipitații în mai multe regiuni și temperaturi tot mai scăzute.
Lapoviță și ninsoare la munte
Pe lângă avertizarea cod galben, ANM a emis și o informare meteorologică valabilă până miercuri, 14 octombrie, la ora 10:00. În acest interval, ploile vor apărea temporar în jumătatea de sud-est a țării, iar pe alocuri vor avea caracter de aversă. Cantitățile de apă acumulate vor fi, în general, de 15-20 de litri pe metrul pătrat, însă în unele zone vor depăși 30 de litri.
Vremea se schimbă și la munte, unde precipitațiile nu vor mai fi doar sub formă de ploaie. La altitudini mai mari de 1.500 de metri sunt așteptate lapoviță și ninsoare, pe fondul scăderii temperaturilor. Meteorologii avertizează că vremea va deveni mai rece decât ar fi normal pentru această perioadă a anului, astfel că răcirea se va resimți și în zonele joase, nu doar la munte.
Vânt puternic în mai multe regiuni
Ploile și răcirea vremii vor fi însoțite și de intensificări ale vântului. În estul, sud-estul și extremitatea de sud-vest a țării, rafalele vor atinge temporar viteze de 45-50 km/h. Cele mai puternice intensificări sunt așteptate însă la munte, în special în Carpații Meridionali și în Carpații de Curbură.
La altitudini mari, vântul va sufla cu viteze de 70-90 km/h, potrivit informării emise de Administrația Națională de Meteorologie. Meteorologii precizează că avertizările pot fi actualizate în funcție de evoluția vremii și de intensitatea fenomenelor din următoarele zile.