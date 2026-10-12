Cod galben de inundații pe râul Dâmbovița: posibile viituri și creșteri de nivel. Ce spun hidrologii

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 12 oct. 2026, 13:12

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis luni o atenționare Cod galben de inundații pentru râul Dâmbovița, în bazinul hidrografic din amonte de stația hidrometrică Rucăr, județul Argeș. Avertizarea este valabilă până la miezul nopții, iar hidrologii anunță posibile creșteri ale debitelor și nivelurilor apei, cu depășiri ale Cotelor de atenție.

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