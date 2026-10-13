Florin Salam spune că a ajuns la spital după un concert în București. Artistul suspectează că ar fi fost otrăvit

Scris de Realitatea.NET Publicat: 13 oct. 2026, 13:24

Florin Salam a povestit că a ajuns la spital după ce i s-a făcut rău în timpul unui concert susținut în București. Potrivit declarațiilor publicate de cântăreț pe TikTok, durerile puternice l-au determinat să întrerupă spectacolul. Artistul susține că, în urma analizelor, medicii i-ar fi semnalat prezența unei substanțe suspecte, însă informațiile prezentate nu includ o confirmare medicală a unei eventuale otrăviri.

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