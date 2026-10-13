Florin Salam spune că a ajuns la spital după un concert în București. Artistul suspectează că ar fi fost otrăvit

Florin Salam a povestit că a ajuns la spital după ce i s-a făcut rău în timpul unui concert susținut în București. Potrivit declarațiilor publicate de cântăreț pe TikTok, durerile puternice l-au determinat să întrerupă spectacolul. Artistul susține că, în urma analizelor, medicii i-ar fi semnalat prezența unei substanțe suspecte, însă informațiile prezentate nu includ o confirmare medicală a unei eventuale otrăviri.
Florin Salam a întrerupt concertul după ce a acuzat dureri puternice
Cântărețul se afla pe scenă alături de orchestra sa atunci când, potrivit propriei relatări, au apărut dureri intense în mai multe zone ale corpului. Deși a încercat să continue spectacolul, starea sa nu i-ar mai fi permis să rămână în fața publicului.
Într-un videoclip publicat pe TikTok, Florin Salam a descris momentul și a explicat de ce a decis să oprească evenimentul.
„Deodată am simțit niște dureri pe care nu știu dacă ar putea să le suporte cineva. Chiar eu nu am suportat și am crezut că e finalul. Am mai stat vreo 20 de minute pe scenă, așa, de rușinea oamenilor. Și n-am mai suportat durerile groaznice pe care le aveam. Și de cap, și de picioare, și de mâini, și de tot ce înseamnă corp... Și am închis spectacolul”, a declarat artistul.
Ce susține cântărețul despre rezultatele analizelor
După întreruperea concertului, Florin Salam spune că a mers la spital, unde a fost supus unor analize. Artistul afirmă că i s-ar fi comunicat că a fost identificată o substanță suspectă, despre care crede că ar fi putut ajunge în organism prin alimente sau apă.
Ipoteza unei otrăviri aparține cântărețului. În informațiile prezentate nu este precizată substanța despre care vorbește și nici nu apare un diagnostic medical care să confirme această suspiciune.
Florin Salam a mai susținut că se temea de posibilitatea unei asemenea situații, fără ca relatarea disponibilă să ofere alte detalii.
Artistul spune că va urma un tratament timp de o lună
În urma episodului, cântărețul a anunțat că va urma un tratament pentru o perioadă de o lună. Nu sunt precizate natura tratamentului sau alte informații despre recomandările primite de la medici.