Motocicletele și mopedele vor putea circula pe benzile de autobuz. Ce condiții prevede proiectul adoptat de Parlament

Motocicletele și mopedele vor putea circula pe benzile dedicate transportului public, în condițiile stabilite de administratorul drumului, potrivit unui proiect adoptat miercuri, 7 octombrie, de Camera Deputaților. Modificările prevăd și posibilitatea de a înainta pe lângă coloanele de vehicule oprite, cu o viteză de cel mult 20 km/h, precum și amenajarea unor spații de siguranță. Noile reguli nu sunt încă în vigoare.
Proiectul care modifică regulile de circulație a fost adoptat cu 238 de voturi „pentru”, trei voturi „împotrivă” și 15 abțineri. Pentru a deveni lege, acesta trebuie să fie promulgat de președinte.
Acces pe benzile de autobuz
Proiectul prevede că benzile destinate mijloacelor de transport în comun vor putea fi utilizate și de motociclete și mopede. Accesul nu va fi însă permis automat pe toate benzile de autobuz, ci va depinde de condițiile stabilite de administratorul drumului.
Măsura urmărește fluidizarea traficului urban și ar putea facilita deplasarea celor care folosesc motociclete sau mopede, inclusiv pentru livrări.
Înaintarea pe lângă coloanele oprite
O altă modificare vizează motocicletele fără ataș și mopedele care circulă pe lângă coloanele de vehicule oprite la semafor sau la trecerile la nivel cu calea ferată.
Potrivit proiectului, această manevră va fi permisă dacă sunt respectate următoarele condiții:
Există suficient spațiu lateral.
Nu sunt încurcate manevrele celorlalți participanți la trafic.
Viteza de deplasare nu depășește 20 km/h.
Prevederea nu se aplică în cazul trecerilor pentru pietoni.
Spații de siguranță pentru motocicliști
Proiectul introduce și un „spațiu de siguranță pentru motociclete și mopede”, amenajat în fața coloanei de mașini.
Zona dedicată va avea o lungime de trei metri și va fi marcată pe toată lățimea drumului, la intersecțiile semaforizate și la trecerile la nivel cu calea ferată prevăzute cu barieră sau semibarieră.
Acest spațiu va permite motocicliștilor și conducătorilor de mopede să aștepte în fața coloanei de vehicule, într-o zonă destinată lor.
Noile reguli nu se aplică încă
Adoptarea proiectului de către Parlament nu înseamnă că motocicliștii pot folosi imediat benzile de autobuz sau celelalte facilități prevăzute în document.
Legea trebuie mai întâi promulgată de președinte. Ulterior, Guvernul va avea la dispoziție 60 de zile de la intrarea în vigoare a legii pentru a modifica regulamentul de aplicare a Codului rutier.
Schimbarea vine după ce taximetrele au primit deja dreptul de a utiliza benzile dedicate transportului public. În schimb, Parlamentul a respins o propunere prin care același drept ar fi fost acordat și mașinilor folosite pentru transport alternativ, precum cele operate prin Uber sau Bolt.