Motocicletele și mopedele vor putea circula pe benzile de autobuz. Ce condiții prevede proiectul adoptat de Parlament

Scris de Darius Stănescu Publicat: 7 oct. 2026, 16:13

Motocicletele și mopedele vor putea circula pe benzile dedicate transportului public, în condițiile stabilite de administratorul drumului, potrivit unui proiect adoptat miercuri, 7 octombrie, de Camera Deputaților. Modificările prevăd și posibilitatea de a înainta pe lângă coloanele de vehicule oprite, cu o viteză de cel mult 20 km/h, precum și amenajarea unor spații de siguranță. Noile reguli nu sunt încă în vigoare.

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