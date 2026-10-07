Mirabela Grădinaru, alături de cei mai fragili pacienți de la „Marie Curie”. Omagiu pentru medicii care luptă zi de zi pentru viețile lor

Mirabela Grădinaru, partenera de viață a președintelui Nicușor Dan, a vizitat Secția de Terapie Intensivă nou-născuți de la Spitalul „Marie Curie”, unitate construită în 2013 de organizația Inima Copiilor.
Vizita a avut loc însoțită de dr. Cătălin Cîrstoveanu, șeful Secției de Terapie Intensivă nou-născuți. Clinica a prezentat întâlnirea într-o postare publicată pe pagina sa de Facebook.
Copiii cu cele mai grave patologii sunt tratați aici
Secția de la „Marie Curie” primește copii din întreaga țară, inclusiv cazuri medicale extrem de complexe. Printre afecțiunile pentru care sunt internați nou-născuții se numără malformațiile cardiace complexe, bolile genetice grave, prematuritatea și malformațiile digestive.
În timpul vizitei, Mirabela Grădinaru a trecut prin principalele spații în care sunt îngrijiți micii pacienți. Printre acestea s-au numărat zona de terapie neonatală, zona de post-terapie și Banca de Lapte Matern.
A văzut noua clinică aflată aproape de finalizare
Programul vizitei a inclus și clădirea aproape finalizată a clinicii extinse. Mirabela Grădinaru a văzut viitoarea sală de operații, farmacia și centrul de training destinat tinerilor medici.
Pe lista spațiilor vizitate s-a aflat și RMN-ul neonatal, destinat investigațiilor medicale pentru nou-născuți.
Mulțumiri pentru medici și asistenți
La finalul vizitei, Mirabela Grădinaru le-a mulțumit medicilor și asistenților pentru munca depusă zi de zi pentru copiii internați și pentru familiile acestora.
„Prima Doamnă a adresat mulțumiri medicilor și asistenților pentru dedicarea și responsabilitatea cu care, zi de zi, sunt alături de copii și de familiile acestora”, a transmis clinica de Terapie Intensivă nou-născuți de la „Marie Curie”.