Guvernul a aprobat o investiție de 17,89 miliarde de lei pentru modernizarea căilor ferate din zona Bucureștiului

Scris de Darius Stănescu Publicat: 9 oct. 2026, 16:56

Guvernul a aprobat vineri indicatorii tehnico-economici pentru un proiect de modernizare a infrastructurii feroviare din zona Capitalei, cu o valoare totală de 17,89 miliarde de lei. Investiția urmărește îmbunătățirea legăturilor cu metroul, tramvaiul, transportul rutier și Aeroportul Internațional „Henri Coandă”.

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