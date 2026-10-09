Guvernul a aprobat o investiție de 17,89 miliarde de lei pentru modernizarea căilor ferate din zona Bucureștiului

Guvernul a aprobat vineri indicatorii tehnico-economici pentru un proiect de modernizare a infrastructurii feroviare din zona Capitalei, cu o valoare totală de 17,89 miliarde de lei. Investiția urmărește îmbunătățirea legăturilor cu metroul, tramvaiul, transportul rutier și Aeroportul Internațional „Henri Coandă”.
Proiectul prevede modernizarea unei infrastructuri feroviare cu o lungime de 398 de kilometri, potrivit unui comunicat al Biroului de presă al Guvernului, citat de Agerpres.
Lucrările sunt estimate să dureze cinci ani
Durata estimată pentru execuția lucrărilor este de 60 de luni, echivalentul a cinci ani. Aprobarea anunțată de Executiv privește indicatorii tehnico-economici ai investiției, iar informațiile comunicate nu precizează o dată pentru începerea lucrărilor.
Modernizarea urmărește atât îmbunătățirea transportului de călători, cât și eficientizarea circulației trenurilor de marfă în zona Bucureștiului.
Ce schimbări urmărește proiectul pentru transportul feroviar
Potrivit Guvernului, investiția ar urma să reducă timpul necesar trenurilor de marfă pentru traversarea centurii feroviare a Bucureștiului și să crească capacitatea de transport. De asemenea, proiectul vizează servicii mai bune pentru călători și pentru operatorii de transport de marfă.
Un alt obiectiv este îmbunătățirea conexiunilor dintre infrastructura feroviară și celelalte mijloace de transport: metrou, tramvai, transport rutier și legătura cu Aeroportul Internațional „Henri Coandă”.
Executivul precizează că modernizarea va sprijini mobilitatea regională și urbană durabilă, prin încurajarea utilizării transportului public și a soluțiilor cu emisii reduse.
De unde vor proveni banii pentru modernizare
Finanțarea investiției va fi asigurată din fonduri externe nerambursabile, prin Programul Transport 2021–2027, și de la bugetul de stat, prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii. Vor putea fi utilizate și alte surse de finanțare legal constituite.