Furnizorii de gaze și curent pot închide reclamațiile fără răspuns dacă clienții îi înjură. Regula nouă impusă de ANRE

Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 9 oct. 2026, 23:20

Românii nemulțumiți de facturile la energie electrică și gaze naturale riscă să nu primească un răspuns din partea furnizorilor dacă reclamațiile lor conțin expresii triviale, injurii sau un limbaj considerat neadecvat.

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