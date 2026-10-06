După ce i-au lăsat pe drumuri, autoritățile îl roagă pe Viorel Pașca să primească oamenii înapoi la Dumbrava. „Deranjul meu a fost că am fost tratat în felul acesta”
Viorel Pașca. Foto: Inquam
Viorel Pașca spune că autoritățile i-au transmis că o parte dintre oamenii mutați de la Dumbrava ar putea reveni până în decembrie. Declarațiile vin în contextul în care ancheta care a dus la descinderi și la evacuarea beneficiarilor continuă în instanță, iar Pașca susține că acuzațiile formulate împotriva sa nu s-au confirmat.
Autoritățile i-ar fi spus că bolnavii pot reveni la Dumbrava
Într un interviu pentru Realitatea PLUS, Viorel Pașca a afirmat că, la câteva luni după operațiunea care a vizat așezământul de la Dumbrava, autoritățile au reluat discuțiile despre posibilitatea ca o parte dintre oamenii mutați de acolo să revină.
„Pe mine m-au sunat în urmă cu câteva zile, săptămâna trecută, cred că miercuri sau joi, nu mai țin minte, și îmi spuneau că se dorește ca până în decembrie parte din bolnavi să vină înapoi la Dumbrava. Deci asta mi s-a spus. Eu le-am spus că eu sunt deschis pentru asta, casele noastre sunt deschise.”
Pașca susține că discuția cu autoritățile a vizat și identificarea unei forme legale prin care oamenii să poată locui din nou la Dumbrava.
Cine l-ar fi contactat pe Viorel Pașca
Potrivit lui Viorel Pașca, apelul ar fi venit de la o reprezentantă a Ministerului Muncii și Protecției Sociale, din cadrul ANPDPD.
„O doamnă de la Ministerul Muncii și Protecției Sociale, de la ANPDPD. Mi-a spus că noi suntem deschiși pentru asta, doar că va trebui să găsească o soluție ca să nu mai fiu acuzat iar că n-am nu știu ce licențe sau așa mai departe. Și mi s-a spus că se lucrează la lucrul ăsta, vor căuta formula potrivită, soluția legală. Mă rog, eu totdeauna am socotit că e legal, dar după părerea lor vor căuta o soluție legală prin care bolnavii să poată locui la Dumbrava.”
Declarația vine după o operațiune amplă a autorităților, în urma căreia beneficiarii așezământului au fost mutați, iar cazul a generat un scandal la nivel național.
Pașca spune că situația de la Dumbrava este doar „vârful aisbergului”
Viorel Pașca susține că problema oamenilor fără familie, venituri sau un loc în care să locuiască este mult mai amplă decât cazul celor aproximativ 400 de persoane despre care s-a vorbit în legătură cu Dumbrava.
„Ideea este că ăsta-i vârful aisberg-ului. Adică cei 400 de oameni, se vorbește mult despre cei 400 de oameni. Dar sunt mult mai mulți. Pe exemplu, azi dimineață a oprit o mașină, mi-a lăsat un om în fața porții și a plecat. Am ieșit să văd care-i problema, un om sărac, un om al străzii, a locuit în ultimele luni pe străzi, într-un sat lângă Oradea, primăria de acolo nu mai știau ce să facă cu el, omul fusese cândva la Dumbrava, într-adevăr, și așa că l-au pus în mașină și l-au dus și l-au pus în fața porții la mine.
Ce să fac cu omul ăla, săracul? Obosit, nedormit, dormise în parc. L-am luat, i-am dat să mănânce, i s-a făcut un duș, a fost spălat, bărberit, haine curate. Ce să fac cu el, să-l pun iar în stradă? Unde să-l trimit, că n-are unde sta? Așa că e la mine și acum doarme la mine, n-are venituri, n-are absolut nimic. N-are familie, n-are pe nimeni, n-are casă, n-are unde să stea. Ăsta e omul pe care l-am primit pentru că l-au adus și mi l-au pus în fața porții. Dar dacă ați ști dumneavoastră câți mă sună în fiecare zi, de la câte primării mă sună, azi m-au sunat din Târgoviște, din Timiș și dintr-un alt județ, tot pentru cazuri sociale, oameni care nu au unde să meargă și vine iarna. Și oamenii aceia dorm prin parcuri, ceea ce în ochii autorităților este în regulă. Pot să doarmă în parc. Dacă îi aduc la Dumbrava, este deja ilegal și nu am voie.”
Ce alternative ar exista pentru funcționarea așezământului
În discuția despre revenirea oamenilor la Dumbrava apare și problema formei juridice în care ar putea funcționa aceste spații. Pașca spune că există mai multe variante, unele dintre ele presupunând alte forme decât un azil clasic.
„Da, dar sunt mai multe variante. De exemplu, pentru un azil de bătrâni, ceea ce nu mi-am dorit niciodată, din mai multe motive, e foarte complicat și greu, dar s-ar putea face altfel, adică case protejate, locuințe sociale sau alte forme de funcționare în care condițiile, sau standardele nu sunt atât de ridicate.”
Viorel Pașca spune că nu a cerut bani de la stat
Pașca afirmă că nu urmărește obținerea unei finanțări publice pentru activitatea de la Dumbrava și susține că, în cei 20 de ani, așezământul a funcționat din donații.
„Nu trebuie niciodată, n-am dorit bani de la stat. În 20 de ani ne-am luat niciun leu de la stat, nici ceea ce mi se cuvenea nu am luat, pentru că statul-i dator vândut. Statul are problemele lui financiare. Nu avem nevoie. Noi vrem să fim de ajutor statului român, nu să cerem bani. Dacă statul vrea să ne ofere bani, le spunem mulțumesc, dați-i acolo unde e mai mare nevoie.
Noi ne descurcăm din donații. Sunt mulți oameni, oameni simpli din România, care dau din pensia lor, din venitul lor, ca să întrețină acești oameni. Asta n-a înțeles statul. De 20 de ani oamenii aceștia care au fost la Dumbrava au trăit din donații, și se poate verifica lucrul ăsta, de la oameni simpli.”
Cât ar fi costat îngrijirea unui bolnav la Dumbrava
Viorel Pașca a vorbit și despre costurile lunare pe care le presupunea, în opinia sa, îngrijirea unei persoane la Dumbrava, explicând că donațiile în produse și modul în care erau gestionate resursele reduceau cheltuielile.
„Pe noi nu ne costa mult, pentru că noi primeam donații. Primeam cartofi, primeam făină, noi făceam pâine, pâine proaspătă în fiecare zi, o sută de pâini pe zi. Deci cheltuielile noastre erau mult mai reduse, pentru că noi administram sau gestionam cu mare grijă banii respectivi, pentru că știam că sunt bani munciți de la oameni simpli, care-i donau. Dar una peste alta, un bolnav la Dumbrava, probabil costa, ca să îngrijești un bolnav la Dumbrava, ar fi costat în jur de 2.000-2.500 de lei pe lună.”
El a explicat și cum încerca așezământul să reducă anumite costuri prin producerea proprie a unor alimente și prin investiții în energie.
„Noi ne-am pus panouri fotovoltaice. Bine, noi ne-am administrat, noi am încercat să fim foarte eficienți în ceea ce facem. Deci în multe aspecte am căutat să fim eficienți. Deci cum vă spuneam, de exemplu pâinea, noi făceam 100 de pâini de casă în fiecare zi. Ne costau foarte puțin, și multe alte aspecte am încercat să fim cât mai eficienți în munca noastră.
Dar hai să fim serioși. Se știe că azilele private sunt o afacere foarte, foarte profitabilă în România. Toată lumea știe asta. Și pentru aia eu am spus: eu nu vreau să fiu azil, eu nu vreau asta. Sunați la orice azil privat, îi spuneți: Am o persoană după stradă, n-are niciun venit. Îl iei? Nu-l ia nimeni. Și atunci hai cu el la Dumbrava. Au trimis din București, au venit foarte mulți la Dumbrava. Și nu m-a deranjat, m-am bucurat că pot să fiu de folos.”
„Deranjul meu a fost că am fost tratat în felul acesta”
Pașca afirmă că nemulțumirea sa principală nu a fost legată de faptul că autoritățile au verificat activitatea de la Dumbrava, ci de modul în care spune că a fost tratat în timpul intervenției.
„Deranjul meu a fost că am fost tratat în felul acesta. Puteau să mă trateze omenește, să stăm de vorbă, să explic și așa mai departe, fără să mă ia mascații pe sus, să mă țină o noapte în arest și așa mai departe. Pentru că practic n-am făcut nimic din lucrurile de care am fost acuzat. Niciun bolnav nu a fost luat de pe stradă de către mine. Toți au fost trimiși cu ambulanța de statul român. Unde a fost traficul de persoane de care eram atât de mult acuzat?”
Afirmațiile reprezintă poziția lui Viorel Pașca cu privire la acuzațiile și la modul în care s-a desfășurat intervenția autorităților.
Dosarul continuă în instanță, iar bolnavii sunt audiați
În ceea ce privește situația din instanță, Pașca spune că procedurile nu s-au încheiat și că sunt audiați în continuare oamenii care au trecut prin așezământ.
„Nimic. Se audiază în continuare bolnavii. Deci bolnavii sunt audiați în continuare, deci se audiaze câteva sute de bolnavi acum. Și așteptăm să se termine cu audierile, și apoi vedem care e următorul pas. Deci noi n-am mai luat legătura cu nimeni de mult, de două luni.”
Sechestrul ar fi fost ridicat, dar Pașca spune că banii nu i-au fost restituiți
Viorel Pașca afirmă că măsura sechestrului nu mai este în vigoare, însă susține că banii ridicați în timpul intervenției nu i-ar fi fost încă restituiți.
„Nu, dar banii nu i-au dat cei care i-au ridicat din casă, sper să-i dea. Da, sechestrul a fost luat. Ce s-a întâmplat însă, că m-au înscris în registrul național automatizat, unde sunt alături de infractori, de ăștia exploatatori sexuali și exploatatori de minori și de persoane. M-au dus la poliție, mi-au luat probe ADN, m-au măsurat, m-au cântărit, m-au pozat în toate pozițiile”
În același timp, Pașca spune că situația în care se află acum este paradoxală, întrucât autoritățile care au intervenit la Dumbrava ar căuta din nou soluții pentru oamenii fără adăpost, tot la el.
„Dar poi ce să facă, dacă nu are ce face cu ei?”
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