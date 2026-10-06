După ce i-au lăsat pe drumuri, autoritățile îl roagă pe Viorel Pașca să primească oamenii înapoi la Dumbrava. „Deranjul meu a fost că am fost tratat în felul acesta”

Publicat 6 oct. 2026, 23:56 Sursă Realitatea PLUS

Viorel Pașca spune că autoritățile i-au transmis că o parte dintre oamenii mutați de la Dumbrava ar putea reveni până în decembrie. Declarațiile vin în contextul în care ancheta care a dus la descinderi și la evacuarea beneficiarilor continuă în instanță, iar Pașca susține că acuzațiile formulate împotriva sa nu s-au confirmat.

Distribuie articolul