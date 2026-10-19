Cum a schimbat tehnologia experiența de divertisment online

Scris de Catalina Anghel Publicat: 19 oct. 2026, 15:59

În urmă cu câțiva ani, multe servicii de divertisment online erau folosite mai ales de pe computer. Astăzi, telefonul este adesea primul ecran deschis pentru muzică, video, jocuri sau transmisiuni în direct. Schimbarea nu ține doar de dispozitiv, ci și de felul în care sunt organizate serviciile și informațiile.

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