Patru depășiri neregulamentare în doar câteva minute. Șoferul, surprins din elicopter: ce pedeapsă a primit

Un șofer în vârstă de 40 de ani, din județul Bihor, a rămas fără permis pentru 240 de zile, după ce a fost surprins din elicopter efectuând patru depășiri neregulamentare în localitățile Poieni și Negreni, din județul Cluj. Alți trei conducători auto au fost sancționați după ce au fost filmați încălcând regulile de circulație, a anunțat duminică Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Cluj.
Patru șoferi, surprinși în mai puțin de zece minute
Potrivit IPJ Cluj, patru conducători auto au fost depistați efectuând depășiri neregulamentare în mai puțin de zece minute, în timpul unei acțiuni de supraveghere a traficului rutier.
În cazul șoferului din Bihor, polițiștii au constatat trei depășiri neregulamentare în localitatea Poieni și încă una în Negreni.
„Un bărbat de 40 de ani, din județul Bihor, a fost surprins efectuând trei depășiri neregulamentare în localitatea Poieni și o alta în localitatea Negreni. Acesta a fost sancționat contravențional, fiindu-i suspendat dreptul de a conduce pentru 240 de zile”, a transmis IPJ Cluj într-o postare pe Facebook.
Ceilalți trei șoferi sancționați sunt o femeie de 43 de ani și doi bărbați de 63, respectiv 56 de ani. Aceștia au fost surprinși efectuând depășiri neregulamentare în Poieni și au primit fiecare sancțiuni contravenționale, precum și suspendarea dreptului de a conduce pentru 60 de zile.
Traficul, monitorizat din elicopter
Acțiunea de supraveghere a traficului rutier a fost desfășurată cu sprijinul unui elicopter al Inspectoratului General de Aviație din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.
IPJ Cluj a anunțat că polițiștii continuă controalele rutiere în județ, pentru creșterea siguranței în trafic și prevenirea accidentelor.