Patru depășiri neregulamentare în doar câteva minute. Șoferul, surprins din elicopter: ce pedeapsă a primit

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 19 oct. 2026, 12:12

Un șofer în vârstă de 40 de ani, din județul Bihor, a rămas fără permis pentru 240 de zile, după ce a fost surprins din elicopter efectuând patru depășiri neregulamentare în localitățile Poieni și Negreni, din județul Cluj. Alți trei conducători auto au fost sancționați după ce au fost filmați încălcând regulile de circulație, a anunțat duminică Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Cluj.

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