Depășiri ilegale, filmate din elicopter în județul Mureș. Mai mulți șoferi, lăsați fără permis și amendați VIDEO

Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 oct. 2026, 14:25

Mai mulți șoferi au fost sancționați de polițiști după ce au fost filmați dintr-un elicopter al Inspectoratului General de Aviație al MAI în timp ce efectuau depășiri neregulamentare pe drumurile din județul Mureș. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Mureș, numai miercuri au fost aplicate opt sancțiuni contravenționale, iar unii conducători auto au primit amenzi de mii de lei și au rămas fără permis pentru 60 de zile.

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