Depășiri ilegale, filmate din elicopter în județul Mureș. Mai mulți șoferi, lăsați fără permis și amendați VIDEO

Mai mulți șoferi au fost sancționați de polițiști după ce au fost filmați dintr-un elicopter al Inspectoratului General de Aviație al MAI în timp ce efectuau depășiri neregulamentare pe drumurile din județul Mureș. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Mureș, numai miercuri au fost aplicate opt sancțiuni contravenționale, iar unii conducători auto au primit amenzi de mii de lei și au rămas fără permis pentru 60 de zile.
Acțiunea a fost desfășurată în perioada 12-14 octombrie de polițiștii rutieri din Mureș, în colaborare cu Inspectoratul General de Aviație al MAI. Verificările au vizat mai multe tronsoane de drum din județ, în special sectoarele considerate cu risc rutier crescut, anunță Poliția Română, într-un comunicat.
Potrivit IPJ Mureș, polițiștii au urmărit în special comportamentele periculoase în trafic, precum depășirile neregulamentare. Imaginile surprinse din elicopter au fost transmise în timp real echipajelor de la sol, care au intervenit pentru identificarea și sancționarea șoferilor.
Opt șoferi, sancționați într-o singură zi pentru depășiri ilegale
Doar miercuri, polițiștii rutieri au aplicat opt sancțiuni contravenționale unor conducători auto surprinși efectuând depășiri neregulamentare. Abaterile au fost filmate din elicopter pe un sector de drum județean unde era trasat marcajul longitudinal continuu.
Spre exemplu, un șofer în vârstă de 44 de ani, din Sfântu Gheorghe, județul Covasna, a fost amendat cu 1.730 de lei și a rămas fără permis pentru 60 de zile după ce a efectuat o depășire neregulamentară. Aceleași sancțiuni le-a primit și un cetățean maghiar, care a depășit un camion pe o trecere pentru pietoni semnalizată și marcată corespunzător.
Un tânăr a primit amenzi de 3.460 de lei pentru două depășiri neregulamentare
Un tânăr de 23 de ani, din comuna Crăciunești, a fost surprins efectuând două depășiri neregulamentare pe același sector de drum. Una dintre manevre a avut loc în zona unei treceri pentru pietoni, iar cealaltă în zona de acțiune a indicatorului „Depășirea interzisă”. Pentru cele două abateri, tânărul a primit amenzi în valoare totală de 3.460 de lei. De asemenea, dreptul de a conduce i-a fost suspendat pentru câte 60 de zile pentru fiecare faptă constatată.
Polițiștii rutieri din Mureș au precizat că acțiunile de acest tip urmăresc identificarea și sancționarea comportamentelor periculoase în trafic, în special pe drumurile unde riscul de producere a accidentelor este ridicat.