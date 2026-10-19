Șoferul microbuzului implicat în accidentul din județul Constanța avea permisul suspendat. Ce spune Poliția

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 19 oct. 2026, 12:42

Șoferul autoutilitarei implicate în accidentul rutier produs luni dimineață pe DN 22, în apropiere de localitatea Lumina din județul Constanța, avea suspendat dreptul de a conduce. Din primele informații, bărbatul, un cetățean din Sri Lanka în vârstă de 35 de ani, a pătruns pe contrasens într-o curbă și a intrat în coliziune cu un autoturism. Nouă persoane au fost rănite.

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