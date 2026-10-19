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Social· 1 min citire
Șoferul microbuzului implicat în accidentul din județul Constanța avea permisul suspendat. Ce spune Poliția
Accident DN22
Șoferul autoutilitarei implicate în accidentul rutier produs luni dimineață pe DN 22, în apropiere de localitatea Lumina din județul Constanța, avea suspendat dreptul de a conduce. Din primele informații, bărbatul, un cetățean din Sri Lanka în vârstă de 35 de ani, a pătruns pe contrasens într-o curbă și a intrat în coliziune cu un autoturism. Nouă persoane au fost rănite.
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