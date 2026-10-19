Ministrul Educației, după agresiunea dintr-o școală din Bistrița: cere protecție penală pentru profesori

Ministrul interimar al Educației, Mihai Dimian, condamnă agresiunea produsă într-o școală din Bistrița, în urma căreia o profesoară și un elev au fost răniți. Potrivit informațiilor prezentate de ministru, ambele victime sunt în stare stabilă. Dimian solicită sprijinul parlamentarilor pentru modificarea legislației privind siguranța în școli, inclusiv introducerea unei protecții penale speciale pentru personalul din învățământ amenințat sau agresat.
„Condamn ferm agresiunea produsă în această dimineață într-o școală din Bistrița, în care o profesoară și un elev au fost răniți. Potrivit informațiilor pe care le avem în acest moment, ambele persoane au o stare stabilă”, a transmis Mihai Dimian.
Ministrul le-a urat victimelor însănătoșire grabnică și le-a mulțumit polițiștilor și echipelor medicale pentru intervenție.
Sprijin pentru victimele agresiunii din Bistrița și pentru comunitatea școlară
Ministerul Educației și Cercetării va acorda sprijin victimelor, atât direct, cât și prin Inspectoratul Școlar Județean Bistrița-Năsăud și conducerea școlii, a anunțat Dimian. Instituția va coopera cu autoritățile competente pentru clarificarea faptelor și tragerea la răspundere a celor vinovați, potrivit legii.
Ministrul a subliniat că sprijinul psihologic trebuie să fie disponibil și pentru ceilalți copii și profesori afectați de eveniment, potrivit edu.ro.
Totodată, acesta a reafirmat necesitatea întăririi autorității profesorilor și a protejării lor împotriva amenințărilor, agresiunilor și presiunilor.
„Profesorii trebuie să poată cere respectarea regulilor și să intervină pentru protejarea elevilor, având sprijinul conducerii școlii și al instituțiilor statului”, a precizat Mihai Dimian.
Ce modificări legislative propune Mihai Dimian pentru siguranța în școli
Ministrul interimar al Educației le solicită parlamentarilor să susțină completarea cadrului legal în mai multe direcții. Propunerile vizează:
Protecție penală specială explicită pentru personalul din învățământ amenințat sau agresat în exercitarea atribuțiilor ori în legătură cu acestea.
Asistență juridică finanțată și sprijin psihologic acordate prompt, fără a aștepta încheierea procesului.
Posibilitatea restricționării rapide și proporționale a accesului în școală și a contactului cu persoanele amenințate pentru cei care prezintă un risc.
Consolidarea mecanismelor de semnalare și intervenție în cazul amenințărilor, inclusiv al celor publicate online, cu responsabilități clare și reacție rapidă.
În privința restricțiilor de acces și de contact, Dimian precizează că acestea trebuie luate prin decizii motivate și contestabile. Dacă măsurile vizează elevi, continuarea educației lor trebuie asigurată în condiții de siguranță pentru toți.
Informațiile despre un presupus anunț al atacului pe TikTok trebuie verificate
Mihai Dimian a cerut și clarificarea informațiilor apărute în presă potrivit cărora elevul și-ar fi anunțat atacul pe TikTok. Ministrul a subliniat că anchetatorii trebuie să stabilească dacă au existat semnale care ar fi permis o intervenție înaintea agresiunii.
„Amenințările online trebuie luate în serios și raportate imediat. Platformele de socializare au, la rândul lor, responsabilitatea de a reacționa prompt la raportările privind amenințările și conținutul care încurajează violența”, a transmis acesta.
Potrivit ministrului, protejarea elevilor amenințați sau agresați trebuie întărită prin intervenții coordonate între școală, familie, poliție și serviciile de protecție a copilului.
Apel pentru protejarea identității minorilor
Ministrul interimar al Educației a subliniat că prevenirea violenței presupune implicarea familiei, a comunității și a instituțiilor competente, pe lângă responsabilitățile școlii.
Acesta a cerut ca motivele și împrejurările agresiunii să fie stabilite de anchetatori, iar comunicarea publică să se bazeze pe informații confirmate și să protejeze identitatea minorilor.
„Profesorul trebuie să apere regulile școlii, iar statul trebuie să apere elevii și profesorii!”, a încheiat Mihai Dimian.