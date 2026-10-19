Ministrul Educației, după agresiunea dintr-o școală din Bistrița: cere protecție penală pentru profesori

Scris de Darius Stănescu Publicat: 19 oct. 2026, 14:03

Ministrul interimar al Educației, Mihai Dimian, condamnă agresiunea produsă într-o școală din Bistrița, în urma căreia o profesoară și un elev au fost răniți. Potrivit informațiilor prezentate de ministru, ambele victime sunt în stare stabilă. Dimian solicită sprijinul parlamentarilor pentru modificarea legislației privind siguranța în școli, inclusiv introducerea unei protecții penale speciale pentru personalul din învățământ amenințat sau agresat.

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