Limită de 100 km/h pe autostrăzile din Europa, măsura care îi vizează pe șoferii de mașini pe benzină și motorină

Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 19 oct. 2026, 16:39

O limită de viteză de 100 km/h pe autostrăzi, aplicată autoturismelor cu motoare pe benzină și motorină, ar putea deveni un subiect de dezbatere la nivelul Uniunii Europene. Austria folosește deja un asemenea sistem pe anumite sectoare de drum, unde restricțiile sunt legate de poluarea atmosferică, iar modelul său a readus în discuție posibilitatea reducerii vitezei pentru a diminua consumul de combustibil și emisiile poluante.

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