Limită de 100 km/h pe autostrăzile din Europa, măsura care îi vizează pe șoferii de mașini pe benzină și motorină
Limită de 100 km/h pe autostrăzile din Europa
O limită de viteză de 100 km/h pe autostrăzi, aplicată autoturismelor cu motoare pe benzină și motorină, ar putea deveni un subiect de dezbatere la nivelul Uniunii Europene. Austria folosește deja un asemenea sistem pe anumite sectoare de drum, unde restricțiile sunt legate de poluarea atmosferică, iar modelul său a readus în discuție posibilitatea reducerii vitezei pentru a diminua consumul de combustibil și emisiile poluante.
Inițiativa austriacă a ajuns din nou în atenția publicului după ce economistul și activistul Günther Fehlinger-Jahn a propus extinderea unei limite de acest tip la nivel european. Deși ideea a fost prezentată ca o posibilă soluție pentru reducerea consumului de energie și a poluării, în prezent nu există o propunere legislativă a Comisiei Europene care să introducă o asemenea obligație pentru șoferi.
Europa înăsprește regulile de mediu, iar transportul rutier rămâne în centrul atenției
În ultimii ani, Uniunea Europeană a intensificat măsurile destinate protejării mediului, acordând o atenție deosebită transportului rutier și reducerii emisiilor generate de vehicule. Politicile europene au inclus reguli mai stricte privind emisiile de CO₂, măsuri de încurajare a utilizării mașinilor electrice și restricții suplimentare pentru autoturismele considerate poluante.
În paralel, tot mai multe orașe europene au extins zonele în care accesul vehiculelor cu emisii ridicate este limitat. Astfel de măsuri urmăresc reducerea poluării în aglomerările urbane, unde traficul rutier contribuie la deteriorarea calității aerului.
Nu toate restricțiile sunt însă stabilite la nivelul instituțiilor europene. Unele administrații naționale și locale își introduc propriile reguli, în funcție de obiectivele de mediu și de problemele cu care se confruntă.
Un exemplu este Barcelona, unde șoferii vehiculelor considerate cele mai poluante plătesc mai mult pentru parcare, potrivit publicației El Español. Acest tip de politică arată cum autoritățile pot folosi inclusiv costurile asociate utilizării mașinilor pentru a încuraja reducerea poluării.
Austria aplică deja limita de 100 km/h pe anumite autostrăzi
Dintre țările care au introdus restricții de viteză motivate de protecția mediului, Austria se remarcă printr-un sistem aplicat de mai mulți ani pe anumite tronsoane de autostradă. În aceste zone, viteza maximă poate fi redusă la 100 km/h atunci când măsurile sunt activate în legătură cu nivelul poluării.
Baza legală a sistemului este legislația austriacă privind protecția aerului, cunoscută sub denumirea de IG-L. În temeiul acesteia, restricțiile pot fi aplicate sau menținute pe mai multe autostrăzi, printre care A1, A2, A9, A10, A12, A13 și A14.
Limita de 100 km/h îi vizează pe șoferii vehiculelor convenționale echipate cu motoare pe benzină și motorină, în sectoarele în care este instituită restricția de mediu.
Sistemul austriac prevede însă și excepții în funcție de tehnologia de propulsie a mașinii. Vehiculele complet electrice și cele echipate cu pile de combustie alimentate cu hidrogen pot fi exceptate de la aceste limite și pot circula cu până la 130 km/h, dacă indicatoarele rutiere permit această viteză.
Autoturismele hibride plug-in nu beneficiază de aceeași derogare, potrivit regulilor descrise pentru acest sistem. Prin urmare, nu toate vehiculele electrificate sunt tratate în același mod, iar excepția depinde de categoria tehnică a automobilului.
Günther Fehlinger-Jahn vrea extinderea modelului austriac în Europa
Sistemul din Austria a revenit în discuție după ce Günther Fehlinger-Jahn, economist și activist austriac, a susținut introducerea unei limite de 100 km/h pentru anumite categorii de vehicule la nivel european.
În martie 2026, acesta a propus aplicarea restricției în mod special autoturismelor pe benzină. Argumentele sale au vizat reducerea consumului de combustibil, diminuarea emisiilor poluante și scăderea dependenței de petrol. În același timp, Fehlinger-Jahn a susținut că o asemenea măsură ar putea contribui și la îmbunătățirea siguranței rutiere.
Câteva luni mai târziu, economistul și-a extins propunerea, solicitând direct Uniunii Europene instituirea unei limite maxime comune de 100 km/h pe autostrăzi și pe drumurile naționale, potrivit Financial Intellingence.
A doua inițiativă a avut un caracter mai larg decât prima. Dacă propunerea din martie se concentra asupra vehiculelor pe benzină, noua variantă nu mai făcea distincție între tehnologiile de propulsie și viza o limită generală de viteză pentru toate vehiculele.
Obiectivul acestei abordări era uniformizarea regulilor de circulație între statele europene, astfel încât aceeași viteză maximă să fie aplicată pe categoriile de drumuri menționate, indiferent de țară.
Nu există, deocamdată, o lege europeană pentru limita de 100 km/h
În ciuda propunerilor avansate, limita de 100 km/h pe autostrăzi nu reprezintă în prezent o regulă comună la nivelul Uniunii Europene. Comisia Europeană nu a prezentat o propunere legislativă pentru introducerea acestei restricții și nici nu există o normă comunitară aflată în curs de elaborare în acest scop.
Inițiativa lui Günther Fehlinger-Jahn rămâne, așadar, o propunere personală. Pentru ca aceasta să se transforme într-o obligație aplicabilă șoferilor din statele membre, ar trebui să fie preluată într-o inițiativă oficială și să parcurgă procedurile legislative necesare.
Până atunci, regulile privind viteza maximă continuă să fie stabilite în cadrul legislației aplicabile fiecărei țări, iar sistemul austriac nu echivalează cu o restricție valabilă automat în întreaga Europă.
Cu toate acestea, presiunile legate de protecția mediului și criza combustibililor pot readuce în discuție măsuri care urmăresc reducerea consumului de energie. În acest context, limitarea vitezei pe autostrăzi la 100 km/h este una dintre ideile care ar putea alimenta dezbaterea despre modalitățile de reducere a poluării generate de transportul rutier.
Cu cât scade consumul dacă șoferii circulă cu 100 km/h în loc de 130 km/h
Argumentul principal al susținătorilor reducerii vitezei pornește de la relația dintre viteza de deplasare și energia necesară pentru ca un vehicul să înainteze. Pe măsură ce viteza crește, automobilul trebuie să învingă o rezistență aerodinamică mai mare, ceea ce presupune un consum energetic suplimentar.
Publicația de specialitate MotorPasionMoto explică faptul că reducerea vitezei poate diminua consumul de combustibil al mașinilor cu motoare termice. În cazul vehiculelor electrice, deplasarea cu o viteză mai mică poate însemna și un consum redus de energie electrică.
Astfel, o limită de 100 km/h, în locul celei de 130 km/h, ar putea avea efecte asupra cantității de combustibil utilizate și asupra emisiilor de CO₂ produse în timpul deplasării. Totuși, avantajele unei asemenea măsuri trebuie puse în balanță cu întrebarea dacă economia obținută justifică impunerea unei restricții comune pentru șoferii europeni.
Datele prezentate de Umweltbundesamt, Agenția Federală pentru Mediu din Austria, indică faptul că un autoturism mediu care circulă cu 100 km/h în loc de 130 km/h poate înregistra o reducere de aproximativ 23% a consumului de combustibil și a emisiilor de CO₂ pe kilometru, potrivit sursei citate.
Acest procent reprezintă unul dintre argumentele invocate în favoarea reducerii vitezei. În cazul în care o astfel de limită ar fi aplicată pe scară mai largă, raționamentul susținătorilor este că un consum mai mic de combustibil ar putea contribui și la diminuarea dependenței de petrol, în timp ce reducerea emisiilor ar sprijini obiectivele de mediu urmărite în Europa.
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