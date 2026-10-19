Unul dintre cele mai consumate alimente din lume, afectat de schimbările climatice. De ce ar putea scădea calitatea pâinii

Scris de Darius Stănescu Publicat: 19 oct. 2026, 10:52

Creșterea concentrației de dioxid de carbon din atmosferă poate schimba compoziția proteinelor din grâu și poate afecta calitatea produselor de panificație, arată un studiu publicat în revista Food Chemistry. Cercetătorii au observat diferențe între soiurile analizate, un rezultat care ar putea ajuta la selectarea unor culturi mai bine adaptate condițiilor climatice viitoare.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre graupaineschimbari climatice