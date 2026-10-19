Când revine căldura în Iași. Anunțul primarului după incendiul de la CET care a afectat peste 22.000 de apartamente

Locuitorii din Iași racordați la sistemul centralizat de termoficare ar putea avea din nou apă caldă și căldură spre sfârșitul săptămânii, după incendiul care a afectat alimentarea cu energie electrică a CET Iași. Reluarea furnizării depinde de montarea unui transformator închiriat și de rezultatul probelor de funcționare. Deocamdată, nu există un termen ferm pentru repornirea instalațiilor.
Un transformator închiriat ar putea permite realimentarea CET Iași
Primarul Mihai Chirica a anunțat luni că a fost identificat un transformator care poate fi închiriat, iar transportul acestuia către centrală ar urma să înceapă în aceeași zi. Potrivit edilului, obiectivul este ca întregul CET să fie pus din nou sub tensiune până marți seară.
„Vom închiria un transformator. L-am găsit deja, începe transportarea lui către CET în cursul acestei zile. Încercarea noastră este ca până la sfârşitul zilei de marţi să punem sub tensiune întregul CET”, a declarat Mihai Chirica.
După instalarea echipamentului, vor începe probele de funcționare. Realimentarea cu energie electrică a centralei nu înseamnă, așadar, și reluarea imediată a furnizării apei calde și căldurii către consumatori.
Reluarea furnizării depinde de lucrări și de probele tehnice
Sorin Turcu, liderul sindical din cadrul CET Iași, a precizat că momentul repornirii nu poate fi stabilit cu certitudine înainte de livrarea echipamentelor și desfășurarea lucrărilor. Sfârșitul săptămânii este luat în calcul doar dacă intervențiile și testele nu vor scoate la iveală alte probleme.
„Nu putem da în momentul de faţă un deadline pentru pornire, pentru că încă nu ştim cum va evolua livrarea de echipamente şi cum vor decurge lucrările. În momentul de faţă nu ne hazardăm să înaintăm un termen ferm. Sperăm spre sfârşitul săptămânii”, a declarat Sorin Turcu.
Peste 22.000 de apartamente au rămas fără apă caldă și căldură
Întreruperea serviciului de termoficare a afectat peste 22.000 de apartamente din municipiul Iași, precum și sute de instituții și agenți economici.
Problemele au apărut după incendiul izbucnit sâmbătă după-amiază la postul electric care alimentează CET Iași. Înlocuirea transformatorului și verificarea instalațiilor sunt etapele de care depinde repornirea centralei.