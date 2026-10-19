Când revine căldura în Iași. Anunțul primarului după incendiul de la CET care a afectat peste 22.000 de apartamente

Scris de Darius Stănescu Publicat: 19 oct. 2026, 15:08

Locuitorii din Iași racordați la sistemul centralizat de termoficare ar putea avea din nou apă caldă și căldură spre sfârșitul săptămânii, după incendiul care a afectat alimentarea cu energie electrică a CET Iași. Reluarea furnizării depinde de montarea unui transformator închiriat și de rezultatul probelor de funcționare. Deocamdată, nu există un termen ferm pentru repornirea instalațiilor.

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