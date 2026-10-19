Cât de afectată este România de foamete? Datele surprinzătoare din clasamentul mondial și situația copiilor

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 19 oct. 2026, 10:57

România se află printre cele 24 de țări cu cel mai scăzut nivel al foametei din lume, potrivit Indicelui Global al Foametei din 2026. Țara noastră a obținut un scor sub 5 puncte, fiind inclusă în categoria statelor cu un nivel scăzut al acestui fenomen. Totuși, datele arată că există în continuare români care nu beneficiază de suficientă hrană, iar problemele de alimentație îi afectează inclusiv pe copiii mici.

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