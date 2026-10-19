Cât de afectată este România de foamete? Datele surprinzătoare din clasamentul mondial și situația copiilor

România se află printre cele 24 de țări cu cel mai scăzut nivel al foametei din lume, potrivit Indicelui Global al Foametei din 2026. Țara noastră a obținut un scor sub 5 puncte, fiind inclusă în categoria statelor cu un nivel scăzut al acestui fenomen. Totuși, datele arată că există în continuare români care nu beneficiază de suficientă hrană, iar problemele de alimentație îi afectează inclusiv pe copiii mici.
Câți români sunt afectați de foamete. Ce arată cifrele
Potrivit raportului, mai puțin de 2,5% din populația României este subnutrită. În cazul copiilor sub cinci ani, 7% prezintă întârzieri de creștere, iar 2,1% au o greutate prea mică în raport cu înălțimea. Rata mortalității înainte de împlinirea vârstei de cinci ani este de 0,7%. Deși România se află într-o categorie favorabilă, aceste rezultate nu înseamnă că toate familiile își permit o alimentație sănătoasă și echilibrată, conform Indicelui Global al Foametei din 2026.
Foametea se agravează la nivel mondial. 57 de țări riscă să rateze obiectivul pentru 2030
La nivel mondial, criza alimentară continuă să afecteze sute de milioane de oameni. Raportul din 2026 arată că 44 de țări se confruntă cu niveluri grave sau alarmante ale foametei, iar în 32 situația s-a înrăutățit. Dacă tendința actuală continuă, 57 de state nu vor reuși să ajungă la un nivel scăzut al foametei până în 2030. Printre principalele cauze se numără războaiele, sărăcia, fenomenele meteorologice extreme și reducerea ajutoarelor umanitare.