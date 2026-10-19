Ploșnițe la secția de Neurologie a Spitalului Colentina: șase pacienți au fost mutați. Este al treilea spital din București cu astfel de probleme

Ploșnițe au fost depistate la Secția de Neurologie a Spitalului Colentina din Capitală, iar șase pacienți au fost mutați pe un alt palier. Zona afectată a fost izolată și igienizată de urgență, relatează TVRInfo. Este al treilea spital din București în care au fost semnalate astfel de probleme în ultimele luni.
Zona afectată de ploșnițe, izolată și igienizată
Reprezentanții Spitalului Colentina au intervenit imediat după identificarea ploșnițelor, luând măsuri pentru limitarea focarului.
Spațiul afectat a fost, astfel, izolat și supus unor proceduri de igienizare. De asemenea, operațiunile de dezinfecție și tratare a încăperilor sunt repetate, în conformitate cu protocoalele în vigoare.
Conducerea unității medicale susține că situația este sub control și precizează că ploșnițele nu au fost identificate în alte zone ale spitalului. Până la ora transmiterii acestei știri, nu există indicii potrivit cărora focarul s-ar fi extins în restul unității medicale.
Cazuri similare la spitalele Bagdasar-Arseni și Carol Davila
Un incident similar a fost semnalat în urmă cu două luni la Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni” din București. Atunci, Secția Clinică de Recuperare Neuromusculară și-a suspendat temporar activitatea în regim de spitalizare continuă, după ce au fost depistate ploșnițe într-unul dintre saloane.
Un alt caz a fost înregistrat ulterior la Spitalul Militar Central „Dr. Carol Davila” din Capitală, unde au fost observate mai multe ploșnițe într-un cabinet al secției de psihiatrie. Reprezentanții unității medicale au anunțat că a fost efectuată dezinsecția, că niciun pacient nu a fost afectat și că activitatea medicală s-a desfășurat în continuare fără restricții.