Ploșnițe la secția de Neurologie a Spitalului Colentina: șase pacienți au fost mutați. Este al treilea spital din București cu astfel de probleme

Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 oct. 2026, 13:57

Ploșnițe au fost depistate la Secția de Neurologie a Spitalului Colentina din Capitală, iar șase pacienți au fost mutați pe un alt palier. Zona afectată a fost izolată și igienizată de urgență, relatează TVRInfo. Este al treilea spital din București în care au fost semnalate astfel de probleme în ultimele luni.

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