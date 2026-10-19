Alertă de securitate cibernetică la Societatea Națională de Radiocomunicații! DNSC a trimis o echipă de specialiști

Alertă de securitate cibernetică la Societatea Națională de Radiocomunicații (SNR), după ce luni, 19 octombrie 2026, a fost descoperit un incident care ar fi afectat rețeaua internă a companiei. Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) a fost notificat, iar o echipă de specialiști a fost trimisă la sediul societății pentru a verifica situația. Potrivit primelor informații, serviciile oferite clienților funcționează în continuare, fără indicii că ar fi fost afectate.
Incident de securitate cibernetică la SNR. Specialiștii DNSC fac verificări
Societatea Națională de Radiocomunicații a luat imediat măsuri pentru limitarea incidentului, după ce problema a fost identificată. Reprezentanții DNSC au transmis că, în urma primelor verificări, impactul pare să fie concentrat la nivelul rețelei interne a companiei. Incidentul a fost raportat prin Platforma Națională de Raportare a Incidentelor de Securitate Cibernetică (PNRISC), iar specialiștii încearcă să stabilească amploarea acestuia.
Serviciile pentru clienți funcționează în continuare. Anunțul DNSC
Potrivit instituției, verificările făcute până acum nu indică probleme în funcționarea serviciilor oferite de Societatea Națională de Radiocomunicații. Reprezentanții DNSC au transmis că activitatea destinată clienților continuă, în timp ce echipa trimisă la sediul companiei investighează incidentul și încearcă să stabilească efectele acestuia.
„Conform verificărilor preliminare, serviciile oferite clienților funcționează în continuare, fără indicii că acestea ar fi fost afectate”, au transmis reprezentanții DNSC.
Deocamdată, nu au fost oferite informații suplimentare despre cauza incidentului sau despre eventualele consecințe asupra infrastructurii informatice a companiei. Investigațiile sunt în desfășurare, iar amploarea incidentului urmează să fie stabilită în urma verificărilor.