Alertă de securitate cibernetică la Societatea Națională de Radiocomunicații! DNSC a trimis o echipă de specialiști

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 19 oct. 2026, 15:35

Alertă de securitate cibernetică la Societatea Națională de Radiocomunicații (SNR), după ce luni, 19 octombrie 2026, a fost descoperit un incident care ar fi afectat rețeaua internă a companiei. Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) a fost notificat, iar o echipă de specialiști a fost trimisă la sediul societății pentru a verifica situația. Potrivit primelor informații, serviciile oferite clienților funcționează în continuare, fără indicii că ar fi fost afectate.

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