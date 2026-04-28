DNSC lansează lista neagră a site-urilor periculoase și simplifică raportarea atacurilor cibernetice

Sursă: Agerpres

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) anunță simplificarea modalității de raportare a incidentelor cibernetice și lansează o platformă publică de tip Blacklist pentru domenii rău intenționate.

Având în vedere competențele privind asigurarea securității cibernetice la nivelul spațiului național civil, DNSC a optimizat fluxul de raportare a incidentelor specifice în Platforma Națională de Raportare a Incidentelor de Securitate Cibernetică (pnrisc.dnsc.ro ), concomitent cu implementarea unui nou mecanism public de tip Blacklist pentru domenii care prezintă riscuri de securitate cibernetică. PNRISC a fost actualizată pentru a oferi un proces de raportare mai simplu și mai intuitiv, atât pentru persoanele fizice, cât și pentru entitățile esențiale și importante care au obligații de raportare în conformitate cu cerințele NIS2. Totodată, Directoratul a dezvoltat și pus la dispoziția publicului o platformă de tip Blacklist (pnrisc.dnsc.ro/blacklist), care poate fi consultată de către orice utilizator. Aceasta conține domenii implicate în activități frauduloase, raportate sau identificate în urma măsurilor proactive, analizate și confirmate de către experții tehnici. Lista este actualizată constant, oferind un instrument util pentru verificarea rapidă a suspiciunilor legate de diferite domenii din mediul online', se arată într-un comunicat de presă al instituției, transmis marți Agerpres.



Potrivit sursei citate, a fost creată și o extensie specifică pentru browserele bazate pe Chromium (Chrome, Edge, Brave, Opera) și Mozilla Firefox (inclusiv pe mobil cu Android).



'Extensia DNSC Blacklist Protection a fost concepută ca un scut invizibil și privat, prin utilizarea tehnologiei de filtrare locală. Astfel, serverele DNSC sunt interogate atunci când există o probabilitate ridicată ca un site să fie periculos, oferind astfel protecție în timp real. Noile funcționalități susțin mecanisme transparente și colaborative în care contribuția utilizatorilor devine importantă. Încurajăm raportarea incidentelor și a domeniilor suspecte, acestea urmând să fie incluse în platforma publică de Blacklist, după validarea realizată de experții tehnici', explică specialiștii.



DNSC precizează că, prin aceste demersuri, instituția consolidează capacitatea de prevenire și răspuns la incidente de securitate cibernetică și promovează un model de responsabilitate partajată, în care fiecare utilizator contribuie activ la un spațiu digital mai sigur.