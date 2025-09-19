Care este diferența dintre un nutriționist și un dietician

Un dietetician este un expert în alimentație și nutriție certificat de o autoritate recunoscută. Este foarte bine pregătit în domeniul nutriției și dieteticii. Aceasta este știința alimentelor, a nutriției și a impactului acestora asupra sănătății umane.

Prin formare profesională extinsă, dieteticienii dobândesc competențe solide pentru a oferi terapie nutrițională medicală bazată pe dovezi științifice. De asemenea oferă și consiliere nutrițională personalizată, adaptată nevoilor fiecărei persoane.

Ei sunt calificați să profeseze într-o varietate de medii, inclusiv în spitale, clinici ambulatorii, instituții de cercetare sau comunități locale, printre altele.

În unele țări, oamenii pot obține titlul de „nutriționist înregistrat”, echivalent cu „dietetician autorizat”. Este un titlu care necesită certificare din partea unei autorități profesionale competente. Pentru a obține aceste acreditări, viitorii dieteticieni trebuie mai întâi să obțină o diplomă de licență sau echivalentul acesteia. Acestea se obțin în cadrul unui program acreditat de o universitate sau colegiu, arată cei de la Healthline.com.

În general, acest lucru presupune o diplomă de licență în științe. Aceasta include cursuri precum biologie, microbiologie, chimie organică și anorganică, biochimie, anatomie și fiziologie, precum și cursuri specializate în nutriție.

Există patru domenii principale de practică pentru dieteticieni: clinică, managementul serviciilor de alimentație, comunitate și cercetare.

Dieteticienii clinici sunt cei care lucrează în spitale, cu pacienți internați. Dieteticienii din ambulatoriu pot activa tot în spitale sau clinici, însă lucrează cu persoane care nu sunt internate și care, de obicei, suferă de afecțiuni mai puțin grave.

Care este rolul unui nutriționist

În unele țări, oamenii își pot traduce titlul ca „nutriționist” în loc de „dietetician”. Pregătirea lor educațională este foarte asemănătoare cu cea a unui dietetician. Nutriționistul analizează obiceiurile alimentare, istoricul medical, stilul de viață și obiectivele persoanei, iar apoi propune un plan nutrițional echilibrat, spun cei de la Associationfornutrition.org, conform Ca Tine.ro.

Acesta nu se bazează pe diete drastice sau soluții rapide, ci pe educație nutrițională și schimbări sustenabile. Scopul este de a crea o relație sănătoasă cu mâncarea, în care corpul primește nutrienții de care are cu adevărat nevoie.

Pe lângă pierderea sau creșterea în greutate, nutriționiștii joacă un rol important în prevenirea și gestionarea unor afecțiuni precum diabetul, hipertensiunea, sindromul de colon iritabil sau alergiile alimentare. De asemenea, pot oferi suport nutrițional sportivilor, femeilor însărcinate, copiilor sau persoanelor în vârstă.