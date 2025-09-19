Cercetătorii de la Universitatea din Michigan au analizat legătura dintre alimentație și riscul de boli cronice, iar rezultatele publicate în Nature Aging arată că un consum regulat de fructe și legume crește speranța de viață. În schimb, produsele procesate, precum sucurile carbogazoase, pot reduce longevitatea, scrie Click.ro

Cinci fructe cu beneficii dovedite

Experții de la Presscription au identificat cinci fructe cu concentrații ridicate de substanțe benefice pentru organism. „Nu toate fructele oferă aceleași beneficii”, explică un reprezentant al companiei. „Unele sunt deosebit de valoroase datorită compușilor care susțin sănătatea inimii, funcțiile cognitive și reduc inflamația.”

Fructele bogate în antioxidanți combat stresul oxidativ, asociat cu îmbătrânirea celulară. Fibrele contribuie la reglarea colesterolului și la o digestie sănătoasă, iar compușii antiinflamatori pot reduce riscul de boli cardiovasculare și diabet.

Top 5 fructe recomandate:

Afinele – protecție pentru creier și inimă Afinele conțin antioxidanți care îmbunătățesc circulația sângelui și protejează celulele creierului.

„Studiile arată că afinele pot încetini declinul cognitiv și pot reduce tensiunea arterială”, subliniază reprezentantul Presscription. O porție zilnică de 150 de grame este suficientă pentru a obține beneficii.

Merele – un aliat natural al sănătății Merele sunt bogate în pectină, flavonoide și vitamina C.

„Consumul regulat de mere este asociat cu un risc mai scăzut de cancer colorectal și boli de inimă”, explică specialiștii. Coaja mărului conține cei mai mulți nutrienți, așa că este recomandat să fie consumate cu tot cu coajă.

Rodia – antioxidant pentru artere sănătoase Rodia are o concentrație mare de antioxidanți, care ajută la prevenirea acumulării de plăci pe artere.

„Sucul de rodie îmbunătățește fluxul sanguin și elasticitatea vaselor de sânge”, precizează cercetătorii. O jumătate de rodie pe zi este considerată optimă.

Banana – echilibru pentru tensiune și energie Bananele sunt bogate în potasiu și magneziu, menținând echilibrul electrolitic și prevenind oboseala musculară.

„Este ideală pentru persoanele în vârstă, deoarece ajută la menținerea masei musculare”, adaugă experții. Bananele ușor verzi au un conținut mai ridicat de amidon rezistent, benefic pentru digestie.

Strugurii – sursă de resveratrol Resveratrolul din struguri, prezent și în vinul roșu, activează genele care protejează ADN-ul și previn degradarea celulară.

„Compusul acționează ca un scut împotriva deteriorării arterelor și inflamației cronice”, detaliază specialiștii. Pentru beneficii maxime, sunt recomandați strugurii negri sau roșii.