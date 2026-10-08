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Politica· 1 min citire

Tupeul USR-iștilor. Cum se laudă cu ceasuri de mii de euro

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Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat8 oct. 2026, 21:10
Actualizat8 oct. 2026, 21:13
SursăRealitatea PLUS

Dublu standard în scandalul ceasurilor de lux din politică. USR cere transparență și îi taxează pe adversarii politici atunci când aceștia sunt suspectați că ascund sau evită să vorbească despre ceasurile scumpe pe care le poartă. Acum, însă, un astfel de scandal ajunge chiar în curtea partidului. Deputata USR Diana Stoica poartă în Parlament un ceas Cartier pentru care spune că a plătit 7 mii 500 de euro și susține că l-a trecut în declarația de avere. Numai că, în documentul publicat de Camera Deputaților, ceasul nu apare. Contactată de Realitatea PLUS, Diana Stoica a răspuns însă cu un atac la PSD.

Diana Stoica poartă un ceas de 7.500 de euro

În declarația de avere nu apare însă această achiziție. Deputata susține că ceasul a fost cumpărat ulterior declarației din 2024 și că declarațiile mai noi nu mai sunt disponibile public.

Contactată de Realitatea PLUS pentru un punct de vedere Diana Stoica a declarat că subiectul ceasului de mii de euro, ar fi de fapt un atac orchestrat de PSD.

„Lămuresc și subiectul pretextului atacurilor PSD la adresa mea: bijuteria – ceas. Pentru că nu mi-am permis-o nou-nouță, am cumpărat-o la mâna a doua, pe 22 iunie 2025, din banii mei, strânși pe parcursul mai multor ani. M-a costat 7.500 de euro. ( ...) Faptul că declarația de avere pentru anul 2025 nu mai e publicată pe site-ul Camerei Deputaților are legătură cu decizia CCR privind interzicerea publicării declarațiilor de avere.”, a scris deputata USR, Diana Stoica.

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