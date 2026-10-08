Tupeul USR-iștilor. Cum se laudă cu ceasuri de mii de euro

Publicat 8 oct. 2026, 21:10 Actualizat 8 oct. 2026, 21:13 Sursă Realitatea PLUS

Dublu standard în scandalul ceasurilor de lux din politică. USR cere transparență și îi taxează pe adversarii politici atunci când aceștia sunt suspectați că ascund sau evită să vorbească despre ceasurile scumpe pe care le poartă. Acum, însă, un astfel de scandal ajunge chiar în curtea partidului. Deputata USR Diana Stoica poartă în Parlament un ceas Cartier pentru care spune că a plătit 7 mii 500 de euro și susține că l-a trecut în declarația de avere. Numai că, în documentul publicat de Camera Deputaților, ceasul nu apare. Contactată de Realitatea PLUS, Diana Stoica a răspuns însă cu un atac la PSD.

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