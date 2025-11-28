UPDATE 11:30 - A fost o discuție telefonică între cei doi. Nicușor Dan a discutat cu ministrul Apărării despre acest scandal cu minciuna din CV-ul său. Înțelegem însă că în momentul în care s-a abordat situația legată de o eventuală demisie a lui Moșteanu, Nicușor Dan - conform acelorași surse - i-ar fi spus acestui că decizia îi aparține în integralitate.

ȘTIREA INIȚIALĂ

În urma scandalului monstru legat de CV-ul mincinos al ministrului Apărării Ionuț Moșteanu, liderii USR urmează să se întâlnească astăzi de urgență, spun surse citate de Realitatea PLUS, pentru a dezbate această situație.

În paralel, premierul Ilie Bolojan îi ia apărarea lui Moșteanu. Vorbim despre scandalul documentelor false care ar fi fost folosite pentru a intra în Consiliul de Administrație al TAROM pentru un post care necesita o diplomă de studii superioare.

Dacă se confirmă aceste acuzații, ministru al fi încasat indemnizații și drepturi salariale în mod ilegal, pe baza unui CV mincinos. În acest context, premierul Bolojan recunoaște că declarațiile lui Moșteanu nu îl pun într-o lumină favorabilă, însă încearcă să amelioreze acest conflict. Cei doi ar fi avut chiar o conversație telefonică în care Bolojan l-ar fi asigurat că îl va păstra în guvern. Premierul justifică decizia motivând că România se află în plină negociere pentru programul de înzestrare al Armatei, programul SAFE, în valoare de 16 miliarde de euro.

Mai mult, Bolojan afirmă că el nu lucrează cu CV-uri și că Moșteanu și-a făcut treaba bine până acum.