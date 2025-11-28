"Ministrii acestui guvern, ca în toate guvernele, sunt propuneri ale partidelor politice care fac parte din arcul guvernamental și deci și domnul Moșteanu este o propunere a unui partid politic. Eu ce-am încercat în toată această perioadă?

Să nu lucrez cu CV-uri, să nu lucrez cu diplome, să nu mă duc să văd ce-au absolvit miniștrii, ci am încercat să lucrez cu miniștrii în funcție, încercând ca împreună, respectându-l pe fiecare în parte, să facem maxim posibil în condițiile date, atât pe domeniul pe care îl am o responsabilitate, dar și pentru guvern, ansamblul și, bineînțeles, pentru România.

Și trebuie să recunosc că, în afară de aceste aspecte pe care le-am auzit și eu astăzi, care, într-adevăr, Așa cum a declarat și domnul Moșteanu, nu sunt de natură să-l pună, să spunem, într-o situație favorabilă.

Mi-a dat un mesaj...Eu, cum să vă spun, iau act de situația în care suntem. Sper că în aceste zile lucrurile să se lămurească", a declarat Bolojan la un post TV.