Criză în Executiv. Bolojan ține cu dinții de rezistul Moșteanu: "Nu lucrez cu CV-uri, cu diplome"

Ilie Bolojan nu vrea nici în ruptul capului să renunțe la Ionuț Moșteanu! Deși i s-au pus toate dovezile în față, prim-ministrul se poziționează contra unei eventuale plecări a rezistului din Guvern. Șeful guvernului spune că Moșteanu trebuie să se ocupe de programul SAFE, prin care România se va împrumuta pentru înzestrarea armatei. De altfel, chiar Bolojan spune că a ales să ignore CV-urile membrilor executivului și nu-și asumă responsabilitatea pentru prezența politicianului fără școală în Palatul Victoria. 

"Ministrii acestui guvern, ca în toate guvernele, sunt propuneri ale partidelor politice care fac parte din arcul guvernamental și deci și domnul Moșteanu este o propunere a unui partid politic. Eu ce-am încercat în toată această perioadă?

Să nu lucrez cu CV-uri, să nu lucrez cu diplome, să nu mă duc să văd ce-au absolvit miniștrii, ci am încercat să lucrez cu miniștrii în funcție, încercând ca împreună, respectându-l pe fiecare în parte, să facem maxim posibil în condițiile date, atât pe domeniul pe care îl am o responsabilitate, dar și pentru guvern, ansamblul și, bineînțeles, pentru România.

Și trebuie să recunosc că, în afară de aceste aspecte pe care le-am auzit și eu astăzi, care, într-adevăr, Așa cum a declarat și domnul Moșteanu, nu sunt de natură să-l pună, să spunem, într-o situație favorabilă.

Mi-a dat un mesaj...Eu, cum să vă spun, iau act de situația în care suntem. Sper că în aceste zile lucrurile să se lămurească", a declarat Bolojan la un post TV.