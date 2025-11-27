Între 2015 și 2016, Ionuț Moșteanu s-a bucurat de funcția de consilier de ministru în cadrul Ministerului Transporturilor și de membru în Consiliile de Administrație a unor companii de stat. De precizat este că ambele funcții necesitau studii superioare.

În acea perioadă, rezistul a scris în CV-ul său, care putea fi găsit pe site-ul companiei TAROM, că a terminat Universitatea privată Athenaeum în anul 2000. Între timp, reprezentanții instituției au dezvăluit că actual ministru al Apărării nu a fost niciodată student la Athenaeum.

Însă, după ce a devenit parlamentar, Moșteanu a postat pe site-ul Camerei Deputaților un alt CV, în care nu mai apare nici o referire la Universitatea Athenaeum. În locul acesteia, sunt trecute studii la Universitatea Bioterra, între 1996-1999, tot la Management.

În urma scandalului uriaș care a izbucnit, Ionuț Moșteanu a apelat la rețelele sociale pentru a demonstra că până la urmă a terminat o facultate. Rezistul a postat o fotografie cu diploma sa de licență, conform căreia a terminat la Bioterra de abia în 2015.

”Într-un CV făcut în 2016 în viteză pe un model de pe net a rămas o greșeală care recunosc că mă jenează. Nu am dat prea multă atenție atunci acestor detalii. Pentru asta îmi cer scuze”, a scris Moșteanu într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Ministrul Apărării susține că totul a fost doar o greșeală și încearcă să se laude cu universitatea care este cunoscută și ca "fabrica de diplome". În 2022, Bioterra a renunțat la selecția dosarelor. Așadar, oricine a promovat examenul de bacalaureat putea studia la universitatea privată.

Chiar în timp ce rezistul urma cursurile Universității Bioterra, instituția a ajuns în vizorul autorităților. În 2012, mai mulți profesori au fost acuzați că ar fi luat mită în schimbul diplomelor de licență.

Ne reamintim că acum mai bine de 20 de ani, aceleiași universități i-a fost retrasă autorizația, după ce oficialii au descoperit că acorda diplome și certificate imprimate de Ministerul Educației fără să aibă acest drept.

Rezistul nu este singurul politician care a studiat la Bioterra. Într-un singur mandat de deputat, Niculae Bădălău a terminat dreptul la "fabrica de diplome" și alte trei masterate.

Însă, în ciuda faptului că Ionuț Moșteanu a mințit în CV ca să obțină funcții de conducere, acesta nu recunoaște nici măcar că nu are experiența necesară să conducă apărarea României fără să fi făcut armata.

”Eu sunt civil, nu sunt militar. Există o separație foarte clară în statul român, ministrul Apărării este civil și în jurul meu am militari de carieră, profesioniști foarte buni cu care lucrez în fiecare zi”, a declarat rezistul de la Apărare.

Întrebat dacă nu s-a gândit să urmeze măcar un program militar voluntar, Moșteanu a răspuns: ”Am 52 de ani, un pic ar fi mai târziu și statul nu m-ar folosi prea mult timp”.