Ionuț Moșteanu a ocupat, în perioada 2015–2016, funcția de consilier al ministrului în Ministerul Transporturilor și de membru în Consiliul de Administrație al unor companii de stat, cum ar fi TAROM.

Pentru că posturile respective necesitau studii superioare, actualul șef al MApN a depus o diplomă la o universitate privată, document pe care ulterior l-a eliminat din biografiile oficiale. De altfel, universitatea a transmis că nu l-a avut niciodată ca student, potrivit unor investigații prezentate de Realitatea Plus.

Ulterior, ministrul Moșteanu a afirmat că a obținut o diplomă la o altă universitate, în 2015, și a precizat că nu avea alte diplome universitare obținute înainte, ceea ce sugerează că, la momentul completării CV-ului pentru funcțiile în companii de stat, nu absolvise încă nicio formă de învățământ superior.

Realitatea Plus a încercat să obțină explicații de la actualul ministru al Apărării, dar până la difuzarea știrii nu a primit niciun răspuns.