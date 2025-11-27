Daniel Zamfir cere demiterea urgentă a rezistului de la Apărare: ”În cazul Moșteanu este o problemă penală”

Daniel Zamfir îl desființează pe Ionuț Moșteanu, după scandalul uriaș al CV-ului Ministrului Apărării. Senatorul PSD l-a clasificat pe acesta drept un impostor și îi cere premierului Ilie Bolojan să-l demită urgent. Mai mult decât atât, Daniel Zamfir susține că cei care l-au încadrat pe Ionuț Moșteanu în funcții din statul român care necesitau studii superioare au făcut abuz în serviciu. 

”Dincolo de faptul că Moșteanu este un impostor, fără doar și poate, și aici mă refer strict la ceea ce a apărut în spațiul public, unde s-a văzut că nu e vorba de nicio greșeală, ci pur și simplu de o falsificare a studiilor. 

Domnul Moșteanu a ocupat în trecut niște funcții publice care cereau ca obligatoriu să existe această licență de absolvire a unei facultăți. Domnia sa a fost încadrat pe niște funcții publice care, repet, cereau studii superioare ori domnia sa nu avea dovada studiilor superioare. 

Așadar, dincolo de chestiunea de moralitate, apare și un act de legalitate. Adică, atât domnul Moșteanu, cât și cei are l-au încadrat în acele funcții publice, că domnia sa a fost și secretar de stat, și consilier de ministru, a fost în Consiliu de Administrație pe la CFR, pe la TAROM. 

Acolo apare, repet, și o problemă penală pentru că cei care l-au încadrat pe domnul Moșteanu au făcut abuz în serviciu, dar pentru că m-ați întrebat de domnul Bolojan și s-a vorbit de domnul Bolojan, domnia sa, într-adevăr, în momentul ăsta are o mare problemă. 

Domnia sa trebuie să îl demită urgent pe domnul Moșteanu”, a declarat social-democratul la Realitatea PLUS. 