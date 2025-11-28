Cazul Ionuț Moșteanu, împins în administrație pe criterii politice, deși studiile sale ridică semne de întrebare, este văzut ca simptomul unui sistem care nu mai are rușine.

În timp ce controversele la vârful politic sunt tolerate, Guvernul vrea să elimine structuri cu expertiză reală, precum Serviciul de Politici Publice și Reziliență Instituțională, unde activează patru specialiști cu titlu de doctor.

SAALG acuză dublul standard practicat de Executiv: restricții și diminuări pentru funcționari, dar derogări și sinecuri pentru apropiați. Exemplele sunt multiple – de la numirea Ioanei Ene Dogioiu în Consiliul de Administrație al SRR printr-o portiță legislativă, până la modificarea urgentă a legii pentru a facilita intrarea „cine trebuie” în Corpul de control al prim-ministrului.

Sindicatul atrage atenția că blocarea mobilității funcționarilor nu este reformă, ci instrument de control, iar desființarea arbitrară a structurilor profesionale decredibilizează discursul despre modernizarea administrației. În loc de profesionalism și rigoare, „reforma” se transformă într-un teren de joc al favoritismului și al recompenselor politice.