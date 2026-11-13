Nicușor Dan convoacă CSAT duminică. Ce decizii pregătește președintele României - SURSE

Președintele României, Nicușor Dan, a convocat Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) pentru duminică, potrivit surselor Realitatea Plus. Ședința ar urma să aibă loc în contextul evoluțiilor recente din regiune și al tensiunilor tot mai mari de securitate.
SURSE: Nicușor Dan convoacă CSAT duminică
Potrivit surselor Realitatea Plus, pe agenda discuțiilor s-ar afla în principal teme de securitate, în condițiile în care regiunea Mării Negre se confruntă cu o serie de provocări generate de războiul din Ucraina, iar alertele de securitate și amenințările cu bombă din mai multe state europene sporesc îngrijorările autorităților.
Convocarea CSAT vine la scurt timp după întâlnirea președintelui Nicușor Dan cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și cu alți lideri europeni, în cadrul vizitei desfășurate la Dublin, în marja reuniunii informale a Consiliului European.
Nicușor Dan, după summitul de la Dublin: ”Europa are nevoie de mai multă securitate și de acțiuni comune”
Președintele României, Nicușor Dan, a transmis vineri, după reuniunea Comunității Politice Europene de la Dublin, că Europa are nevoie de mai multă securitate, cooperare și acțiuni comune pentru a face față provocărilor actuale.
Nicușor Dan, președintele României.:
La Dublin, la cea de-a noua reuniune a Comunității Politice Europene, am subliniat că provocările noastre comune necesită un răspuns european coordonat: o securitate mai puternică, o competitivitate sporită, conectivitate strategică și reziliență democratică. O Europă mai puternică, mai sigură și mai bine conectată depinde de acțiunea comună, cu o atenție deosebită acordată Flancului Estic.
Șeful statului a subliniat, de asemenea, că Europa trebuie să continue sprijinirea Ucrainei pentru obținerea unei păci juste și durabile. În același timp, statele europene trebuie să își consolideze capacitatea de a combate amenințările hibride, ingerințele străine și manipularea informațiilor.
Combaterea traficului de droguri și migrația, printre temele discutate la Dublin
Președintele României a precizat că discuțiile dintre liderii europeni au vizat și viitorul securității continentului, precum și intensificarea cooperării în lupta împotriva traficului de droguri. Printre măsurile abordate s-au numărat consolidarea securității porturilor și prevenirea consumului de droguri. Liderii europeni au discutat, totodată, despre necesitatea unei abordări coordonate în ceea ce privește migrația.
Nicușor Dan reafirmă sprijinul României pentru integrarea europeană a Republicii Moldova
Un alt punct important al întâlnirilor de la Dublin a fost parcursul european al Republicii Moldova. În cadrul reuniunii Grupului de sprijin pentru Republica Moldova, Nicușor Dan a reafirmat susținerea fermă a României pentru securitatea țării vecine, consolidarea capacității acesteia de a face față amenințărilor și integrarea sa europeană. Președintele a subliniat că apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană reprezintă o investiție strategică în stabilitatea regiunii și a întregului continent.
La reuniunea Grupului de sprijin pentru Republica Moldova, am reafirmat sprijinul neclintit al României pentru securitatea, reziliența și integrarea europeană a Republicii Moldova. Parcursul european al Republicii Moldova este o prioritate comună și o investiție strategică în stabilitatea regiunii noastre și a întregului continent.
a transmis Nicușor Dan.