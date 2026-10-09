Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat vineri că partidul susține refacerea unei majorități parlamentare stabile alături de PNL și UDMR, în vederea formării unui Guvern cu puteri depline, care să prioritizeze redresarea economică, protejarea puterii de cumpărare și stimularea investițiilor.
Sorin Grindeanu: ”Au trecut cinci luni de blocaj și suntem din nou în fața aceleiași alegeri”
”România ar fi putut avea deja un Guvern cu puteri depline, capabil să schimbe direcția economică a țării, dacă refacerea unei majorități stabile ar fi fost pusă înaintea calculelor politice și electorale.
Au trecut cinci luni de blocaj și suntem din nou în fața aceleiași alegeri: punem pe primul loc oamenii, economia și interesul României sau se caută în continuare formule politice care rezolvă doar problema învestirii unui Guvern?”, a scris președintele PSD pe pagina sa de Facebook.
Sorin Grindeanu: ”PSD susține refacerea unei majorități stabile alături de PNL și UDMR
Sorin Grindeanu a subliniat că ”PSD susține refacerea unei majorități stabile alături de PNL și UDMR și este pregătit să își asume responsabilitatea guvernării”.
”Totul pe baza unui program care să ofere României șansa de a-și redresa parcursul economic, de a proteja puterea de cumpărare a românilor, de a stimula masiv investițiile pentru crearea locurilor de muncă”, a mai spus liderul socia-democrat.
Potrivit lui, ”o discuție despre viitorul unei țări nu se poate reduce doar la numărul de voturi necesare pentru instalarea unui Guvern. Trebuie să vorbim și despre ceea ce se întâmplă după învestire, despre capacitatea de a lua decizii și de a le duce până la capăt”.
”Atunci când aproape 90% dintre români au spus că țara merge într-o direcție greșită, toate partidele care au primit votul lor pentru a-i reprezenta în Parlament au datoria să țină cont de acest semnal și să răspundă prin decizii concrete, nu doar prin declarații politice”, a conchis șeful PSD.