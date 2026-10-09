Sorin Grindeanu: ”PSD susține refacerea unei majorități stabile alături de PNL și UDMR”

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 9 oct. 2026, 13:03

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat vineri că partidul susține refacerea unei majorități parlamentare stabile alături de PNL și UDMR, în vederea formării unui Guvern cu puteri depline, care să prioritizeze redresarea economică, protejarea puterii de cumpărare și stimularea investițiilor.

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