Elena Lasconi, președinta USR și candidata la alegerile prezidențiale din 2024, a avut o lungă și prolifică carieră în televiziune. A lucrat aproape 25 de ani la PRO TV ca reporter, realizator și moderator TV, producător, corespondent de război, prezentator, trainer, dar și sales manager (2004-2005). A intrat apoi în politică, devenind primar la Câmpulung, iar acum luptă în cursa pentru Președinția României.

Rețeta de prăjitură cu ciocolată și coniac care i-a adus Elenei Lasconi trofeul MasterChef

În 2013, Elena Lasconi, pe atunci jurnalistă la Pro TV, a câștigat emisiunea „MasterChef – Proba Celebrității', dovedind abilități culinare remarcabile. O rețetă de prăjitură cu ciocolată, merișoare și coniac i-a adus marele trofeu, cât și premiul pus în joc.

„Am topit 250 de grame de ciocolată neagră, 200 de grame de unt cu 80 la sută grăsime pe bain-marie, în care am adăugat și trei linguri de piper roz. Când s-a omogenizat, am luat compoziția de pe abur, am strecurat-o ca să elimin piperul și am lăsat compoziția să se domolească puțin. Când a devenit călduță, am adăugat, pe rând, cinci gălbenușuri. După fiecare gălbenuș, am amestecat cu telul până s-a omogenizat perfect. Este foarte important ca gălbenușurile să fie bine separate, ca să nu fie nicio urmă de albuș.

Am bătut bine șapte albușuri cu 200 de grame de zahăr, am adăugat pe rând două gălbenușuri, 100 de grame de făină, alune de pădure prăjite și tăiate, cam două-trei linguri. Am copt la 220 de grade aproximativ 15 minute. E important ca această cocă să rămână puțin umedă în mijloc.

Separat, am bătut cinci albușuri cu 150 de grame de zahăr și un strop de suc de lămâie, ca de bezea. Am continuat să bat bezeaua pe bain-marie până s-a întărit bine de tot. Am făcut un sirop mai gros din fructul pasiunii – pulpa se dă prin strecurătoare și se aruncă semințele – cu puțin zahăr și l-am dat într-un clocot ca să se lege.

Când bezeaua a fost aproape gata, am adăugat și siropul cald de fructul pasiunii, puțin câte puțin. Am pus bezeaua peste prăjitură, iar apoi am făcut broderia de zahăr ars. Aici, fiecare cu imaginația lui. Am servit prăjitura cu creme anglaise cu vanilie.

Iată și cum am făcut creme anglaise: am încălzit la foc foarte mic 150 mililitri de lapte cu 200 mililitri de frișcă lichidă, am adăugat două batoane de vanilie – am scos semințele și le-am pus în compoziție, dar am lăsat și batoanele despicate, pentru un plus de aromă. Am oprit focul și am lăsat să se infuzeze aproximativ 15-20 de minute.

Într-un bol, am amestecat bine cu telul patru gălbenușuri cu 90 de grame de zahăr aproximativ cinci minute, până când gălbenușurile au început să se deschidă la culoare. Am adăugat, puțin câte puțin, laptele infuzat, amestecând continuu, apoi le-am pus la foc foarte mic. Aici e nevoie de mare atenție: trebuie amestecat continuu, ca să nu se prindă și să nu se brânzească.

Tehnica e așa: se amestecă în formă de opt în patru direcții, iar temperatura compoziției pe foc nu trebuie să depășească 80 de grade celsius – e simplu de verificat cu un termomentru. În momentul în care crema a devenit onctuoasă, e gata.

Se probează foarte simplu. Se ridică lingura de lemn din compoziție și se trasează cu degetul o dâră pe spatele lingurii. Dacă compoziția nu se unește imediat, crema e gata. Apoi se strecoară și asta e tot”, a precizat Elena Lasconi.

