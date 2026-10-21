Radu Marinescu anunță măsuri privind accesul minorilor la rețelele sociale. Educația juridică ar urma să fie consolidată în școli

Publicat 21 oct. 2026, 14:47 Actualizat 28 oct. 2026, 13:54

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat că prevenirea riscurilor la care sunt expuși minorii în mediul online trebuie să includă atât educație, cât și măsuri privind accesul la rețelele sociale și la diferite tipuri de conținut. Oficialul a discutat inclusiv despre posibilitatea reducerii vârstei de la care minorii pot răspunde pentru faptele lor, dar a subliniat că soluțiile nu se limitează la această măsură.

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