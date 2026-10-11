PSD se reunește luni, în ședință decisivă pentru formarea noului Guvern

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 11 oct. 2026, 12:55

Luni se anunță o zi importantă pentru negocierile privind formarea noului Guvern. Biroul Permanent Național al PSD se întrunește la sediul central al partidului, în timp ce premierul desemnat Luca Niculescu pregătește o nouă rundă de discuții cu formațiunile politice, înainte de prezentarea programului de guvernare și a listei Cabinetului.

Distribuie articolul