PSD se reunește luni, în ședință decisivă pentru formarea noului Guvern

Luni se anunță o zi importantă pentru negocierile privind formarea noului Guvern. Biroul Permanent Național al PSD se întrunește la sediul central al partidului, în timp ce premierul desemnat Luca Niculescu pregătește o nouă rundă de discuții cu formațiunile politice, înainte de prezentarea programului de guvernare și a listei Cabinetului.
Biroul Permanent Național al Partidului Social Democrat (PSD) se reunește luni, 12 octombrie 2026, de la ora 10:30, la sediul central al formațiunii din Șoseaua Kiseleff nr. 10, au anunțat, duminică, social-democrații.
Ședința are loc în contextul negocierilor pentru formarea noului Guvern, în condițiile în care premierul desemnat Luca Niculescu a anunțat că intenționează să depună joi, în Parlament, programul de guvernare și lista miniștrilor.
Luca Niculescu continuă negocierile cu partidele
La finalul săptămânii trecute, Luca Niculescu preciza că luni este programată o nouă rundă de discuții cu partidele politice, în vederea stabilirii formulei viitorului Executiv.
„Luni este o altă sesiune de discuții și, evident, concluziile le voi trage, cel mai probabil, joi, când intenționez să depun programul și lista cu Cabinetul de miniștri”, a declarat, vineri, premierul desemnat la un post TV. Potrivit acestuia, calendarul audierilor miniștrilor propuși și al votului de învestitură va fi stabilit de Parlament.
Niculescu a precizat, totodată, că structura Guvernului rămâne deschisă, urmând ca negocierile să clarifice componența echipei guvernamentale și prioritățile programului de guvernare.
Unul dintre principalele obiective ale viitorului Executiv este continuarea reducerii deficitului bugetar. Premierul desemnat a subliniat însă că ajustarea bugetară nu trebuie să se bazeze exclusiv pe reducerea cheltuielilor, fiind necesare și alte măsuri pentru echilibrarea finanțelor publice.
În acest context, reuniunea conducerii PSD are loc într-un moment important pentru negocierile politice privind formarea noului Guvern. Deciziile și pozițiile exprimate de partide în perioada următoare vor contribui la conturarea viitoarei formule guvernamentale.