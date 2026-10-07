PSD a pregătit lista de condiții pentru întâlnirea de joi cu premierul desemnat, Luca Niculescu

Scris de Iulian Budusan Publicat: 7 oct. 2026, 14:43

PSD merge la întâlnirea de joi cu premierul desemnat Luca Niculescu cu o listă de măsuri pe care social-democrații vor să le negocieze înainte de a decide dacă vor susține viitorul Guvern. Potrivit unor surse din partid, solicitările vizează atât situația deficitului și construcția bugetului pentru 2027, cât și pensiile, sănătatea, fiscalitatea și măsurile destinate mediului de afaceri.

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