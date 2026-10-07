PSD a pregătit lista de condiții pentru întâlnirea de joi cu premierul desemnat, Luca Niculescu
Foto/Arhivă/Inquam
PSD merge la întâlnirea de joi cu premierul desemnat Luca Niculescu cu o listă de măsuri pe care social-democrații vor să le negocieze înainte de a decide dacă vor susține viitorul Guvern. Potrivit unor surse din partid, solicitările vizează atât situația deficitului și construcția bugetului pentru 2027, cât și pensiile, sănătatea, fiscalitatea și măsurile destinate mediului de afaceri.
Printre cerințele pregătite de PSD se află prezentarea în Parlament a situației reale a deficitului bugetar și a datoriilor amânate înainte de prezentarea publică a bugetului pentru 2027.
PSD cere clarificarea situației deficitului și rectificarea bugetară
Social-democrații vor ca Parlamentul să primească o imagine completă asupra situației finanțelor publice înainte de prezentarea bugetului pentru anul viitor.
Potrivit surselor citate, PSD va solicita și o rectificare bugetară care să asigure finanțarea necesară pentru spitale, serviciile critice și funcționarea instituțiilor statului.
În același timp, partidul cere adoptarea bugetului pentru 2027 cu respectarea traiectoriei de deficit asumate.
Pensii indexate și eliminarea CASS pentru anumite categorii
Pe lista de revendicări se află și indexarea pensiilor, inclusiv a pensiilor militare, precum și a pensiei minime, conform prevederilor legale.
PSD ar urma să solicite și eliminarea contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) pentru mame, veterani și persoanele cu dizabilități.
Social-democrații vor, de asemenea, ca statul să își achite facturile restante într-un termen de maximum 90 de zile.
PSD cere stocuri pentru iarnă și măsuri pentru energie
Un alt punct de pe lista pregătită pentru întâlnirea cu Luca Niculescu este asigurarea stocurilor necesare pentru sezonul rece.
PSD solicită măsuri privind stocurile de gaze și energie pentru iarnă, în contextul în care pregătirea sezonului rece reprezintă una dintre temele importante pentru economie și populație.
Partidul mai cere operaționalizarea tuturor măsurilor prevăzute în Planul de relansare economică.
Reforma administrației: servicii comune și comasări voluntare
PSD va propune și demararea proiectului de reformă administrativă, care ar include formarea unor consorții administrative și utilizarea în comun a serviciilor de către unitățile administrativ-teritoriale (UAT).
Potrivit propunerilor pregătite de social-democrați, UAT-urile mici ar putea folosi în comun servicii de urbanism, juridic, achiziții, contabilitate, IT, resurse umane și atragere de fonduri europene.
PSD solicită și finanțare suplimentară pentru UAT-urile care aleg voluntar să își integreze funcțiile administrative.
Comasarea voluntară a unor UAT-uri
Un alt punct al propunerii vizează comasarea voluntară a unităților administrativ-teritoriale. UAT-urile care ar decide, printr-o procedură democratică, să fuzioneze ar putea beneficia, pentru o perioadă determinată, de bonusuri pentru investiții și de garantarea menținerii punctelor locale de servicii.
Potrivit propunerilor PSD, cele 429 de UAT-uri cu mai puțin de 1.500 de locuitori ar urma să aibă prioritate la finanțare în cazul unei comasări voluntare.
PSD cere un angajament privind taxele în 2027
O altă solicitare importantă pregătită pentru discuția cu premierul desemnat este semnarea unui memorandum împreună cu reprezentanții mediului de afaceri și ai sindicatelor, prin care să fie asumată menținerea taxelor în 2027.
Social-democrații vor, potrivit surselor, o garanție că nu vor exista creșteri de taxe anul viitor.
TVA rambursat în 30 de zile pentru firmele cu risc fiscal redus
Pe componenta economică, PSD propune rambursarea accelerată a TVA în termen de 30 de zile pentru companiile considerate cu risc fiscal redus.
Verificările fiscale ar urma să poată fi realizate ulterior, potrivit propunerii pregătite pentru negocierile cu premierul desemnat.
Partidul mai solicită reducerea cu 25% a numărului de autorizații și avize solicitate de stat pentru înființarea unei afaceri.
Mai puține raportări și declarații către ANAF
PSD vrea și simplificarea relației dintre companii și administrația fiscală. Printre măsurile propuse se află introducerea unor declarații precompletate și eliminarea raportărilor considerate redundante către ANAF.
În viziunea social-democraților, măsurile ar trebui să reducă birocrația și timpul pe care companiile îl alocă obligațiilor administrative.
Întâlnire decisivă între PSD și Luca Niculescu
Lista de solicitări urmează să fie discutată joi, când reprezentanții PSD se întâlnesc cu premierul desemnat Luca Niculescu pentru negocierile privind formarea viitorului Guvern.
Social-democrații au transmis deja că poziția lor privind susținerea noului Executiv va depinde de direcția economică și de măsurile pe care premierul desemnat este dispus să le accepte.
Rămâne de văzut în ce măsură cererile PSD vor fi incluse în programul viitorului Guvern și în ce condiții formațiunea va decide să susțină Cabinetul Niculescu în Parlament.
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News