Petrișor Peiu: „Toată lumea refuză să vadă elefantul din cameră! Suntem ca în 2008 când ne-a lovit criza”

Publicat 8 oct. 2026, 18:43 Sursă Realitatea PLUS

Petrișor Peiu, președintele Consiliului Național de Conducere al AUR, trage un semnal de alarmă cu privire la situația economică a României și susține că țara noastră traversează o perioadă care amintește de anul 2008, înainte de izbucnirea crizei financiare.

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