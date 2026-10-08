Petrișor Peiu: „Toată lumea refuză să vadă elefantul din cameră! Suntem ca în 2008 când ne-a lovit criza”
Petrișor Peiu
Petrișor Peiu, președintele Consiliului Național de Conducere al AUR, trage un semnal de alarmă cu privire la situația economică a României și susține că țara noastră traversează o perioadă care amintește de anul 2008, înainte de izbucnirea crizei financiare.
Petrișor Peiu, avertisment privind economia României
Petrișor Peiu afirmă că România se află într-un moment comparabil, din anumite puncte de vedere, cu perioada de dinaintea crizei din 2008.
„Eu cred că suntem, dacă vreți, într-o perioadă similară cu anul 2008, în care politicienii care erau la putere, cât și cei care erau în opoziție și cei care se făceau că sunt în opoziție, refuzau să vadă realitatea economică și toată lumea spunea că nu trebuie să ne alertăm, nu e nicio problemă, criza e undeva în Statele Unite, pe noi nu ne va lovi sub nicio formă, să stăm liniștiți, putem să facem oricâte promisiuni populiste că nimic nu se va întâmpla.
Cam așa este și acum. Toată lumea refuză să vadă elefantul din cameră. Elefantul din cameră este starea economiei. Eu am arătat că în baza datelor Eurostat, nu inventate de mine, avem o cădere abruptă în sectorul serviciilor în anul acesta. Cinci din ultimile șase luni prezentate de Eurostat indică scăderi dramatice, cum nu mai au alte state europene și sectorul acesta al serviciilor reprezintă peste 60% din economie, din PIB. Dacă ai o scădere de 5% la un domeniu care înseamnă aproape două treimi din PIB, vă dați seama că nu este de glumă. Sunt și mulți alți indicatori ai vieții sociale care apar, de exemplu aproape unul din cinci români nu-și permite să mănânce la două zile o masă cu carne sau pește.
Sunt multe astfel de chestiuni care arată și un nivel de trai în scăzut și precar, și o scădere accelerată a economiei. Eu cred că tot discursul politic ar trebui să plece de la acest lucru, dar inflamarea asta care s-a întâmplat în ultimele luni... politică, face ca exact economia să nu apară în discursul public, în discursul politic, ci să se discute orice altă temă mai puțin economia.
Am văzut foarte multe linii roșii, domnul președinte le-a trasat pe cele mai groase, partidele la rândul lor vorbesc așa, ca și cum ar fi într-o bulă, care nu are legătură cu viața celorlalți români. Eu asta am vrut să fac, să trag un semnal de alarmă și să spun că ar trebui să avem dezbateri, discuții, nu știu, controverse, dar pe teme economice. Aici este principala chestiune de unde pleacă totul.”, a declarat Petrișor Peiu, președinte al Consiliului Național de Conducere al AUR.
Indexarea pensiilor fără taxe în 2027?
Un punct important al declarațiilor sale îl reprezintă pensiile. Petrișor Peiu susține că indexarea pensiilor trebuie realizată conform legii și că economiile bugetare ar trebui căutate în alte zone ale cheltuielilor publice.
Acesta consideră că statul ar trebui să renunțe sau să amâne investițiile și cheltuielile pe care le consideră mai puțin urgente, în special în contextul în care există pensionari cu venituri reduse.
„Eu am văzut că lipsește un lucru foarte important din această discuție și anume concepția primului ministru desemnat. Domnia sa ar trebui să fie primul care să dea niște direcții și să spună unde vrea să ducă țara, în primul rând în domeniul economic.
N-am văzut niște chestiuni precise la domnia sa. Nu e clar care este orientarea, ori această maleabilitate extremă poate să conducă la o struțo-cămilă făcută doar așa ca să treacă un guvern și să nu mai fie pericolul anticipatelor, dar care să fie baza sau fermentul unor turbulențe politice îngroșate în perioada următoare, adică exact perioada când va lovi criza financiară internațională.
Eu cred că noi avem nevoie de limpezime. Indiferent ce direcție economică va urma țara, dar trebuie făcută o alegere și această alegere nu poate fi făcută decât dacă există o majoritate stabilă care susține respectiva alegere. Respectiva alegere nu va putea să se bazeze, nu va putea să aibă în centru altceva decât reducerea cheltuielilor statului.
Și aici nu includ, o spun de la bun început, indexarea pensiilor. Indexarea pensiilor trebuie să se facă pentru că așa e legea. Noi nu putem să dăm o lege, să o aplicăm patru luni și după aia să uităm de ea. Trebuie găsite formule, astfel încât să reducem alte cheltuieli guvernamentale, dar să indexăm pensiile așa cum prevede legea.
Și așa noi nu vom reuși să aplicăm această lege aproape niciodată, pentru că sunt doi ani de zile cât timp pensiile nu au fost indexate. Cheltuielile care trebuie reduse sunt cele care nu sunt necesare, care nu sunt cuprinse în legi și care pot să aștepte doi ani, trei ani, cinci ani până când se vor face. Eu nu spun că este ceva care nu ar trebui făcut, numai că la unele chestii este o problemă de viață și de moarte, cum e la pensiile mici, de exemplu, la alte chestii cum ar fi, știu eu, nu știu ce pod, pe unde trec șapte camioane pe zi sau asfaltarea unui drum pe unde trec șase mașini pe săptămână, nu este o problemă de viață și de moarte, putem să mai așteptăm doi-trei ani.
Sau avioane pe nu știu unde, sau, de exemplu, putem să reducem aparatul guvernamental, putem să reducem aparatul parlamentar. Nu se va întâmpla nimic dacă vom avea zece ministere și nu 16. Nu va muri țara. Dimpotrivă, va fi o birocrație restrânsă. Și atunci evident...Eu am spus că ceea ce a distrus creșterea economică în ultimul an, sau mă rog, din ianuarie 2025 încoace, este suprapunerea creșterii prețurilor la energie într-un mod nemăsurat cu creșterea taxelor de consum.
Dacă guvernul nu poate să țină în frâu prețurile de la energie și se pare că nu le poate ține, nu putem să mai rămânem cu nivelul taxei de consum acolo unde l-a dus guvernul Bolojan. Trebuie făcută o alegere: ori prețuri mari la energie, ori taxe de consum mărite. Nu se poate să avem amândouă.”, a încheiat Petrișor Peiu.
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