Petrișor Peiu (AUR) avertizează asupra declinului accelerat al economiei, în ziua în care Luca Niculescu începe consultările pentru guvern

Scris de Emanuel Focșan Publicat: 8 oct. 2026, 09:57

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, lansează un avertisment dur privind starea economiei României chiar în ziua în care premierul desemnat Luca Niculescu începe consultările cu liderii partidelor pentru conturarea viitorului program de guvernare. Înntr-o postare pe pagina sa de Facebook, Peiu susține că dezbaterea publică este dominată de teme secundare, în timp ce indicatorii economici transmit semnale de alarmă tot mai puternice.

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