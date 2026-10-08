Petrișor Peiu (AUR) avertizează asupra declinului accelerat al economiei, în ziua în care Luca Niculescu începe consultările pentru guvern

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, lansează un avertisment dur privind starea economiei României chiar în ziua în care premierul desemnat Luca Niculescu începe consultările cu liderii partidelor pentru conturarea viitorului program de guvernare. Înntr-o postare pe pagina sa de Facebook, Peiu susține că dezbaterea publică este dominată de teme secundare, în timp ce indicatorii economici transmit semnale de alarmă tot mai puternice.
Peiu: Criza economică lovește țara, iar politicienii se dovedesc ideparte de realitate
Senatorul și analistul economic Petrișor Peiu afirmă că economia traversează o perioadă critică, marcată de scăderi consistente în sectorul serviciilor, componenta care generează peste 60% din Produsul Intern Brut al României. În opinia sa, ignorarea acestor evoluții riscă să agraveze problemele sociale și economice deja resimțite de populație.
Politicienii vorbesc despre orice, mai puțin despre economie. Timp în care economia, săraca Cenușăreasă a discursului public, scade accelerat. În ultimele șase luni raportate, România a avut cea mai mare scădere a activității în servicii din toată Uniunea Europeană, față de lunile corespondente ale anului trecut: -5% în februarie, -2,2% în martie, -5,9% în aprilie, -0,7% în mai, un timid +1,2% în iunie și, din nou, un abrupt -4,6% în iulie!, a transmis Petrișor Peiu.
Potrivit liderului senatorilor AUR, datele economice din ultimele luni arată o deteriorare accentuată a activității în sectorul serviciilor.
Pentru cei care nu știu, ponderea serviciilor în PIB este de peste 60% (industria are cam 16%, agricultura cam 3%, construcțiile peste 9,5% și impozitele peste 10%).Atunci când două treimi din economie îți scad în asemenea ritm, orice discurs politic axat pe subiecte non-economice este o mizerie în plus în viața publică. Numai puținii fanatizați mai ascultă discursurile pe alte teme. Criza economică lovește țara, iar politicienii se dovedesc inadecvați și departe de realitate.
Peiu: Nivelul de trai arată efectele crizei economice
Liderul AUR spune că degradarea situației economice poate fi observată și în indicatorii sociali care reflectă puterea de cumpărare și nivelul de sărăcie.
„Care este realitatea sumbră, consecință a orbirii politicienilor? Un nivel de trai precar, prins în toate statisticile și vizibil peste tot:”
Acesta oferă mai multe exemple pe care le consideră relevante pentru situația populației:
Mai bine de 18% dintre cetățenii români nu-și permit o masă cu carne sau pește cel puțin o dată la două zile, cea mai mare pondere din UE. Peste 6% dintre români nu își permit să plătească o conexiune la internet, cea mai mare pondere a sărăciei.
În final, Peiu susține că problemele economice se reflectă direct în percepția cetățenilor asupra clasei politice.