Nicușor Dan, reacție după cele două incidente grave din școli. Avertisment în legătură cu violența dintre copii

Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 22 oct. 2026, 17:03

Nicușor Dan a atras atenția asupra celor două incidente grave petrecute în școli în mai puțin de o săptămână și a cerut mai multă atenție la semnele timpurii ale violenței, sprijin pentru profesori și măsuri de protecție a copiilor inclusiv în mediul online.

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