Nicușor Dan, reacție după cele două incidente grave din școli. Avertisment în legătură cu violența dintre copii
Nicușor Dan, reacție după cele două incidente grave din școli
Nicușor Dan a atras atenția asupra celor două incidente grave petrecute în școli în mai puțin de o săptămână și a cerut mai multă atenție la semnele timpurii ale violenței, sprijin pentru profesori și măsuri de protecție a copiilor inclusiv în mediul online.
Președintele României, Nicușor Dan, a transmis un mesaj pe pagina sa de pe platforma X, după două incidente grave petrecute în școli în decurs de mai puțin de o săptămână. Șeful statului a atras atenția asupra necesității prevenirii violenței între copii, subliniind că aplicarea legilor trebuie însoțită de intervenții rapide, dialog între profesori, părinți și elevi, precum și de măsuri de protecție în mediul online.
Nicușor Dan, semnal de alarmă după două incidente grave în școli
Președintele a început mesajul prin a evidenția frecvența îngrijorătoare a incidentelor și nevoia ca acestea să fie tratate cu seriozitate, fără a fi ignorate.
„Două incidente grave în școli, în mai puțin de o săptămână. Două semnale pe care nu ne mai permitem să le ignorăm.
În ultimii ani, am progresat în înțelegerea și combaterea bullyingului. Dar regulile și legile, absolut necesare, nu sunt suficiente dacă nu se aplică în viața de zi cu zi. Este nevoie de mai multă atenție la ce se întâmplă între copii, de intervenție la primele semne și de preocupare pentru cauzele violenței, nu doar pentru consecințele care pot fi devastatoare.”
Relația dintre profesori, părinți și copii, esențială pentru prevenirea violenței
Nicușor Dan a subliniat apoi importanța comunicării și a încrederii dintre copii și adulții din jurul lor. Președintele consideră că semnalele transmise de elevi trebuie ascultate și luate în serios înainte ca situațiile conflictuale să se agraveze.
„Relația de încredere dintre profesori, părinți și copii contează enorm. Un dialog deschis, încrederea și disponibilitatea de a lua în serios ceea ce ne spun copiii pot face diferența înainte ca lucrurile să ajungă într-un punct fără întoarcere.”
Ce rol au profesorii în identificarea comportamentelor violente
Șeful statului a evidențiat și responsabilitatea personalului didactic în recunoașterea și semnalarea comportamentelor care pot indica situații de bullying sau alte forme de agresiune. În același timp, elevii trebuie să știe că pot cere ajutor fără să se teamă că vor deveni victimele unor noi abuzuri.
„Diriginții, profesorii consilieri școlari și toate cadrele didactice au un rol esențial în recunoașterea și semnalarea acestor comportamente. La fel de important este ca elevii să știe că pot cere ajutor și că vor fi ascultați, fără teama de represalii sau de victimizare ulterioară.”
Nicușor Dan atrage atenția asupra violenței din mediul online
Președintele a avertizat că experiențele copiilor nu mai pot fi separate strict între viața de la școală și activitatea din mediul virtual. Hărțuirea și agresivitatea pot continua și pe platformele digitale, acolo unde elevii își petrec o parte importantă din timp.
„Copiii noștri cresc astăzi între două lumi, cea reală și cea virtuală. Pentru mulți dintre ei, granița dintre ele aproape că nu mai există. Violența, hărțuirea și agresivitatea nu mai sunt doar în curtea școlii, ci și pe ecranele pe care le privesc zilnic.”
Protecția copiilor trebuie asigurată și în spațiul virtual
Nicușor Dan a insistat asupra dreptului fiecărui copil de a beneficia de un mediu sigur, în care să poată învăța fără să fie expus violenței și în care să primească ajutor atunci când are nevoie. Potrivit mesajului său, protecția trebuie să se extindă și asupra activităților desfășurate în mediul online, iar soluțiile trebuie construite prin colaborarea tuturor celor implicați.
„Fiecare copil are dreptul să învețe într-un mediu sigur, să fie protejat de violență și să primească sprijin atunci când are nevoie. Aceste drepturi trebuie respectate atât în lumea reală, cât și în mediul online. Siguranța copiilor în mediul online trebuie să ne preocupe și e nevoie de soluții care să reiasă din dialogul autorităților, specialiștilor, profesorilor, părinților și elevilor.”
Apel pentru școli mai sigure și acces la consiliere psihologică
În mesajul său, președintele a enumerat și direcțiile în care consideră că trebuie acționat pentru creșterea siguranței elevilor. Printre acestea se numără pregătirea profesorilor pentru a interveni în situații de violență, sprijinirea cadrelor didactice, accesul la consiliere psihologică și protejarea minorilor în mediul digital.
„Avem nevoie de școli mai sigure, de profesori sprijiniți și pregătiți să intervină, de acces real la consiliere psihologică, dar și de măsuri pentru protecția minorilor în utilizarea spațiului online”
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