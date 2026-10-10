Marius Budăi îl acuză pe Bolojan că a scumpit viața românilor: „România are nevoie de o schimbare de direcție”

Publicat 10 oct. 2026, 13:37 Actualizat 10 oct. 2026, 13:40

Deputatul PSD Marius Budăi a lansat sâmbătă critici la adresa premierului interimar Ilie Bolojan, pe care îl acuză că a majorat taxele și TVA-ul, a scumpit viața românilor și a contribuit la încetinirea economiei. Fostul ministru al Muncii susține că România are nevoie de o schimbare de direcție economică și de un guvern care să acționeze în interesul cetățenilor.

Distribuie articolul