Marius Budăi îl acuză pe Bolojan că a scumpit viața românilor: „România are nevoie de o schimbare de direcție”

Deputatul PSD Marius Budăi a lansat sâmbătă critici la adresa premierului interimar Ilie Bolojan, pe care îl acuză că a majorat taxele și TVA-ul, a scumpit viața românilor și a contribuit la încetinirea economiei. Fostul ministru al Muncii susține că România are nevoie de o schimbare de direcție economică și de un guvern care să acționeze în interesul cetățenilor.
Marius Budăi a contestat, sâmbătă, afirmațiile lui Ilie Bolojan privind responsabilitatea politică și a susținut că efectele măsurilor fiscale au fost resimțite direct de populație.
„Nu domnule Bolojan, dumneavoastră ați majorat TVA și taxele (și asta nu exista în programul de guvernare), ați scumpit viața românilor, ați apăsat pe consum până când economia a intrat în recesiune. Cetățenii români au plătit deja pentru «responsabilitatea» dumneavoastră - din buzunarul lor și foarte scump”, a scris social-democratul, într-o postare pe Facebook.
Marius Budăi: PSD cere schimbarea direcției economice
Fostul ministru al Muncii a respins acuzațiile potrivit cărora PSD ar urmări să evite responsabilitatea guvernării și a afirmat că partidul nu a respins un guvern pentru a permite continuarea acelorași politici economice sub o altă formulă politică.
Referindu-se la Guvernul Siegfried Mureșan, Budăi a susținut că respingerea acestuia ar fi avut la bază nevoia unei schimbări de direcție, nu continuarea măsurilor de austeritate.
„Guvernul Mureșan a fost respins tocmai pentru că România are nevoie de o schimbare de direcție, nu de o prelungire a austerității”, a afirmat acesta.
Marius Budăi a criticat și rezultatele politicilor promovate de Ilie Bolojan, susținând că acestea s-au tradus prin taxe mai mari și diminuarea puterii de cumpărare. În opinia sa, responsabilitatea politică presupune recunoașterea măsurilor care nu funcționează și corectarea acestora.
Ce spune Budăi despre formarea unui nou guvern
În mesajul publicat sâmbătă, social-democratul a afirmat că România are nevoie de un guvern funcțional, dar a subliniat că acesta trebuie să urmărească îmbunătățirea condițiilor de trai ale populației. El a respins ideea că un partener de guvernare ar trebui să susțină automat politicile premierului și a susținut că opoziția față de măsuri considerate greșite nu echivalează cu evitarea răspunderii.
„Răspunderea nu înseamnă să-i convingi pe alții să semneze pentru continuarea propriilor greșeli. Înseamnă să recunoști când o direcție nu funcționează și să ai curajul să o schimbi”, a transmis Budăi precizând, totodată, că PSD propune formarea unui guvern care să lucreze în interesul cetățenilor, nu împotriva lor.
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