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Politica· 2 min citire

Kelemen Hunor anunță condiția UDMR pentru noul guvern, după discuția cu Luca Niculescu: „Noul Executiv nu poate depinde de voturile a două partide”

Kelemen Hunor, președinte UDMR

Kelemen Hunor, președinte UDMR

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Scris deDarius Stănescu
Publicat6 oct. 2026, 17:54
Actualizat6 oct. 2026, 17:57

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a anunțat marți, 6 octombrie, că a discutat telefonic cu premierul desemnat Luca Niculescu și și-a exprimat încrederea că acesta poate forma o majoritate parlamentară. Liderul UDMR a precizat însă că viitorul guvern nu trebuie să depindă de voturile AUR și SOS România.

Kelemen Hunor, despre majoritatea parlamentară

Kelemen Hunor a transmis că experiența diplomatică a lui Luca Niculescu poate contribui la obținerea sprijinului necesar pentru învestirea noului Executiv. Discuția telefonică dintre cei doi a avut loc în cursul dimineții.

„În această dimineață am vorbit la telefon cu noul candidat pentru funcția de prim-ministru, Luca Niculescu. Ca diplomat, întreaga sa carieră a negociat, de aceea avem încredere că va fi capabil să formeze o majoritate parlamentară”, a transmis președintele UDMR.

Liderul Uniunii a reiterat condiția privind susținerea parlamentară a viitorului cabinet: „Avem o singură linie roșie: noul guvern nu poate depinde de voturile AUR și SOS”.

Un guvern cu puteri depline

În mesajul său, Kelemen Hunor a subliniat că România are nevoie cât mai repede de un guvern cu puteri depline, în contextul unei situații economice dificile.

Președintele UDMR a pus accent pe sprijinirea persoanelor vulnerabile, păstrarea locurilor de muncă și crearea unora noi. El a arătat că formarea unui Executiv care să poată lua măsurile necesare este în interesul cetățenilor.

Totodată, Kelemen Hunor a afirmat că libertatea și demnitatea umană sunt strâns legate, temă pe care urma să o abordeze și la comemorarea organizată în cursul serii la Arad.

Mesaj transmis de la Arad

Kelemen Hunor s-a aflat la Arad pentru comemorarea celor 13 martiri ai Revoluției ungare, executați în 1849, eveniment la care participă anual pe 6 octombrie.

Liderul UDMR a precizat că a prezentat aceste poziții și la conferința de presă susținută alături de Péter Faragó, președintele organizației județene UDMR Arad.

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