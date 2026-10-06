Kelemen Hunor anunță condiția UDMR pentru noul guvern, după discuția cu Luca Niculescu: „Noul Executiv nu poate depinde de voturile a două partide”

Publicat 6 oct. 2026, 17:54 Actualizat 6 oct. 2026, 17:57

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a anunțat marți, 6 octombrie, că a discutat telefonic cu premierul desemnat Luca Niculescu și și-a exprimat încrederea că acesta poate forma o majoritate parlamentară. Liderul UDMR a precizat însă că viitorul guvern nu trebuie să depindă de voturile AUR și SOS România.

Distribuie articolul