Ilie Bolojan, mesaj pentru PSD: „De ce trag de PNL?” Motivul refuzului de a guverna împreună

Ilie Bolojan afirmă că PNL este deschis să contribuie la instalarea unui guvern funcțional, dar exclude o nouă formulă de guvernare alături de PSD. Într-un mesaj critic la adresa social-democraților, Bolojan susține că aceștia solicită participarea liberalilor pentru a putea transfera responsabilitatea în cazul în care promisiunile lor nu vor fi îndeplinite.
„România are nevoie de un guvern funcțional, iar PNL este deschis să contribuie la instalarea acestuia. NU vom accepta să repetăm, însă, formule politice care s-au dovedit că nu funcționează”, transmite Ilie Bolojan.
Bolojan explică de ce PNL refuză o guvernare cu PSD
Potrivit lui Bolojan, refuzul liberalilor de a guverna cu PSD nu este determinat de orgolii sau de calcule politice, ci de experiența ultimului an.
El acuză PSD că își folosește partenerii de guvernare pentru a le atribui responsabilitatea atunci când sunt blocate soluții necesare. Totodată, Bolojan susține că social-democrații urmăresc protejarea propriilor interese, inclusiv prin utilizarea resurselor publice.
„Refuzul de a guverna cu PSD nu ține de orgolii sau de calcule politice, ci de lecția pe care am învățat-o în ultimul an”, afirmă acesta.
Critici privind respingerea guvernului Mureșan
În mesajul său, Ilie Bolojan susține că PSD, cu sprijinul AUR, a dărâmat guvernul invocând necesitatea unei schimbări de direcție și promițând soluții pe care el le descrie drept „magice”. El reproșează apoi social-democraților că au respins guvernul Mureșan deoarece acesta menținea direcția anterioară.
Bolojan afirmă că PSD ar trebui să își asume aplicarea soluțiilor propuse în cadrul guvernului Niculescu, fără să condiționeze acest lucru de participarea PNL.
„Să arate cum schimbă direcția, cum revarsă «cornul abundenței» peste țară și, în același timp, cum evită să arunce în aer bugetul României. Dar refuză fără participarea PNL”, transmite acesta.
„Asumarea guvernării înseamnă și asumarea răspunderii”
Bolojan pune solicitarea de participare a PNL în legătură cu responsabilitatea pentru deciziile viitorului executiv. El susține că liberalii au fost dispuși să își asume această răspundere prin guvernul minoritar Mureșan, despre care afirmă că a fost respins de PSD.
„De ce au nevoie de PNL? De ce trag de PNL «să le strice» schimbarea de direcție și soluțiile miraculoase? Pentru că asumarea guvernării înseamnă și asumarea răspunderii”, argumentează Bolojan.
În finalul mesajului, acesta acuză PSD că dorește să folosească PNL drept „paravan” în eventualitatea în care promisiunile sale nu vor putea fi respectate.
„Fără PNL nu ar mai exista un paravan, iar PSD nu ar mai avea pe cine să dea vina atunci când promisiunile care nu pot fi onorate se vor dovedi vorbe goale”, afirmă Ilie Bolojan.