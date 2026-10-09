Ilie Bolojan, mesaj pentru PSD: „De ce trag de PNL?” Motivul refuzului de a guverna împreună

Scris de Darius Stănescu Publicat: 9 oct. 2026, 20:48

Ilie Bolojan afirmă că PNL este deschis să contribuie la instalarea unui guvern funcțional, dar exclude o nouă formulă de guvernare alături de PSD. Într-un mesaj critic la adresa social-democraților, Bolojan susține că aceștia solicită participarea liberalilor pentru a putea transfera responsabilitatea în cazul în care promisiunile lor nu vor fi îndeplinite.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre ilie bolojanPNLPSDguvern